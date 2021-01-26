Прем'єра нового сезону програми «Світ навиворіт» відбудеться 13 лютого о 18:30 на каналі «1+1».

В очікуванні старту 12-го сезону екстремального тревел-шоу «Світ навиворіт» про Пакистан, телеведучий Дмитро Комаров продовжує розкривати секрети зйомок у країні, туристичний потенціал якої є одним з найбільш недосліджених у світі.

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За словами Комарова, він уже кілька років замислювався про експедицію до Пакистану, повідомляє прес-служба «1+1».

«Навіть за часів пандемії я весь час був у пошуках небанального і цікавого напрямку для нової експедиції. Були різні варіанти, з яких мене найбільше вразив Пакистан. Це була одна з країн мого списку бажань. Регіон колишньої британської Індії. До того ж, в "Світі навиворіт" ми ще ніколи не показували консервативну мусульманську державу з суворими правилами життя. Для українців це абсолютно невідома країна. Про неї є тільки вузький і обмежений ряд стереотипів. І у нас з'явився ексклюзивний шанс вперше показати «виворіт» Пакистану», - прокоментував ведучий.

За традицією програми, у кожну експедицію Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв везуть з собою українські сувеніри - вишиванки, віночки, прикраси. А також традиційні продукти - сало, чорний хліб, різні напої. Але Пакистан став першою країною, в яку мандрівники не взяли українське сало, тому що в мусульманській країні свинину не їдять, але привезли з собою інші українські продукти.

«Ми привезли з собою всі типи українських продуктів для приготування національних страв. Уперше взяли в експедицію білі сушені гриби, які збиралися на Чорногорському хребті в Карпатах. А також крупу, щоб варити традиційний банош. Я брав навіть нашу бринзу, приготовану гуцулами в сироварні, щоб банош був повноцінним», - поділився подробицями телеведучий.

Незважаючи на тривалу підготовку до експедиції, з «виворотом» країни Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв знайомилися вже на практиці. При цьому розвінчуючи безліч міфів, які існують на сьогоднішній день про Пакистан.

«Експедиція з абсолютно несподіваними пригодами і абсолютно невідомими місцями. Експедиція, в якій дитячий захват кожен день був поряд з чимось шокуючим. Більш ніж за 10 років зйомок «Світу навиворіт» і 15 років експедицій мене вже дуже важко здивувати, але Пакистану це вдалося. На 101%. Експедиція, яка вже вписана в мою особисту історію, як одна з найбільш унікальних і цікавих. І ще: експедиція, в якій я побачив, дізнався і відчув зовсім не те, що очікував, спираючись на новини і статті. Реальне життя виявилося іншим. Так що це ще й відкриття», - написав Дмитро в соцмережах.

Прем'єра нового сезону програми «Світ навиворіт» відбудеться 13 лютого о 18:30 на каналі «1+1».

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Автор: Марина Григоренко