Дмитро Комаров в Пакистані / фото прес-служби 1+1

У новому випуску тревел-шоу "Світ навиворіт: Пакистан", що вийде 18 вересня о 18:30 на 1+1, український мандрівник Дмитро Комаров покаже, як в 21 столітті живуть кочові народи Пакистану, в чому схожі українці та пакистанці, і дізнається, наскільки небезпечне закрите місто Кветта.

Як повідомляє прес-служба 1+1, Комаров потрапить в табір до кочових пустельних народів Пакистану і покаже, як живуть в закритій для туристів провінції Белуджистан.

Дмитро Комаров на мотоциклі крізь піщані дюни відправився на пошуки місцевих племен, щоб пізнати справжнє життя кочовиків. Однак шлях виявився непростим – транспорт Комарова загруз в пісках, тому частина дороги йому довелося подолати пішки.

Дмитро Комаров в Пакистані / фото прес-служби 1+1

Кочовий народ пустелі Тар називають предками відомих нам ромів. Вчені вважають, що роми прийшли з індійських племен, що населяють штат Раджастан. Ці люди все життя кочують пустелею і виживають завдяки верблюдам і їх молоку. Тварин розводять на продаж. Вартість одного верблюда може доходити до декількох тисяч доларів, а покупці приїжджають навіть з інших країн. Але самі кочовики живуть у дуже скрутних умовах. Їхні діти не ходять до школи, а деякі дорослі навіть не вміють рахувати.

Дмитро Комаров в Пакистані / фото прес-служби 1+1

"У кочовиків в пустелі Тар немає дому в принципі, вони все життя перевозять по пісках свої ліжка і ковдри на возах, запряжених віслюками. Це і є їх пересувні будинки. Кочують слідом за верблюдами. Господарям верблюдів ці люди приносять мільйони доларів. Самі ж живуть дуже скромно", – розповів Дмитро.

Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв потраплять в табір кочовиків, де познайомляться з їх побутом. Тут миють посуд, використовуючи замість миючого засобу пісок, а замість губки – звичайну траву. У пустелі заведено фарбувати очі – до того ж, не тільки жінкам, а й чоловікам, і навіть дітям. Кочовики використовують для цього сурму – косметичний олівець, до складу якого входить натуральна сажа і подрібнені мінерали. Вони вірять, що так  зможуть захистити очі від сухого пустельного клімату. Дмитро Комаров також на собі випробував цей незвичайний макіяж.

Дмитро Комаров в Пакистані / фото прес-служби 1+1

За традицією "Світу навиворіт", Дмитро Комаров спробує місцеві страви і пригостить кочовиків українськими. Мандрівник привіз їм чорний хліб і червону ікру. Однак кочовики вельми обережно поставилися до такого частування. Чи сподобалися їм українські делікатеси – дивіться у новій програмі.

Незабаром з'ясувалося, що кочовики не можуть відпустити гостей без подарунків. Тільки подарунки тут не дарують, а очікують від гостя.

"В один момент гостинність кочового народу розчинилася. І з'явилися прямі погрози відібрати у нас техніку і речі. Охорона нам повідомила, що необхідно швидко йти. Але виїхати від цих людей не так просто. В машину, де лежить вся наша апаратура, залізло кілька чоловіків. А решта обступили її", – розповів Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров в Пакистані / фото прес-служби 1+1

Залагодити конфлікт і безпечно виїхати за нічний пустелі Дмитру Комарову та Олександру Дмитрієву допомогла пакистанська армія, яка супроводжувала знімальну групу.

Далі команда "Світу навиворіт" відправиться в Белуджистан – найнебезпечнішу провінцію Пакистану, закриту для туристів. Потрапити сюди без спеціальних дозволів дуже складно.

Читайте також"Закритий світ, який ще не показували по ТБ": Дмитро Комаров покаже найнебезпечнішу сторону ПакистануБелуджистан – історичний регіон, який поділений між трьома країнами: Афганістаном, Іраном і Пакистаном. Тут живе велика частина народу белуджі, у яких своя мова, традиції і одяг. Їх легко відрізнити від інших пакистанців за особливо великим тюрбаном. Напружена ситуація в цьому регіоні пов'язана з тим, що частина народу белуджі хоче відокремитися і створити свою державу.

Кветту, столицю провінції, називають містом-в'язницею. Через часті збройні конфлікти, Дмитра Комарова супроводжуватиме військовий конвой з чотирьох джипів та озброєною охороною. Місто настільки небезпечне, що виходити на вулицю без охорони іноземцю тут не можна.

"Кветта, на превеликий жаль, – один з найбільш закритих міст на землі. Туристам там є, що подивитися, але поки це небезпечно. Зараз це справжня фортеця для іноземця. Приїжджі тут найчастіше опиняються в готелі або поліцейському відділку. І в кращому випадку можуть пересуватися містом в супроводі охорони", – каже Дмитро.

Комарову вдалося потрапити на найважливіший свято для цього регіону – День белуджської культури. У телеглядачів буде унікальна можливість побачити традиції місцевого народу. Жителі міста розкажуть мандрівнику, як стати справжнім белуджі і навчать його традиційному белуджському танцю. Крім того, "Світ навиворіт" дізнається, що спільного в українців і місцевих жителів.

Кветту також називають м'ясною столицею Пакистану. Комаров вивчить візитку регіону – традиційну белуджистанську кухню. Зовні напівзруйновану будівлю не назвеш найпопулярнішим рестораном місцевої кухні, але саме вона популярна на весь регіон. Тут готують тільки одну страву, а місцеві жителі намагаються замовляти його заздалегідь через велику популярність. Кулінарна візитна картка белуджів - баранчик, приготований за особливим рецептом в підземній глиняній печі. Мандрівникові випала унікальна можливість своїми очима побачити всі етапи приготування м'яса по-пакистанськи.

Дивіться попередні випуски "Світ навиворіт: Пакистан"

Автор: Марина Григоренко