Наразі у Європі для українських туристів доступні Греція, Кіпр, Хорватія та Болгарія.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав країни, які відкриються для українців після запровадження "паспортів вакцинації".

"Ми не повинні драматизувати вимогу ПЛР-тесту. Бо, коли ми літали за безвізом, коли ти летиш до країни ЄС, то на кордоні можуть попросити показати бронювання готелю чи зворотній квиток, наприклад. ПЛР-тест - це не те, що блокує подорожі. Ми працюємо над тим, щоб була мінімальна кількість вимог... Я вчора говорив з міністром закордонних справ Албанії. Ми домовилися, що українцям створять відповідні умови. Я думаю, основні курорти ми відкриємо. Працюємо над Іспанією. Думаю, цього літа ми матимемо більше умов для подорожей, ніж минулого року", - сказав очільник МЗС.

Кулеба також додав, що найбільш відкрита країна для українських туристів - це Туреччина, передає ТСН.

"Я говорив з керівником МЗС Туреччини і ми домовилися, що цього літа для українських туристів створять максимальні умови", - додав міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що від 4 червня почали діяти нові правила в'їзду іноземців до Туреччини, зокрема, і для українських туристів. Зазначається, що для в'їзду до країни потрібно надати один із чотирьох документів:

негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду; експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду; документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду; документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

Читайте такожСім країн Євросоюзу почали видавати сертифікати вакцинаціїНаші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою.

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Автор: Ірина Погоріла