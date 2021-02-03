Подружжя понад 10 років займалось вітрильним спортом.

В Угорщині родина з батьків і двох доньок втілила свою давню мрію й вирушила у плавання на 15-метровій яхті.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Подорож свою розпочали ще у червні 2020-го – з Хорватії й уже перетнули Атлантику, відвідавши Іспанію та Італію з зупинкою у Кабо-Верде.

Різдво сім’я зустріла на Карибах, а нині прямує Панамським каналом.

Подружжя понад 10 років займалось вітрильним спортом, кажуть, що давно планували навколосвітню мандрівку, а пандемія лише пришвидшила втілення мрії.

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Автор: УНІАН