Причиною стала технічна поломка.

Пасажири поїзда Eurostar, що прямував маршрутом Лондон - Париж, провели понад дві години в тунелі під Ла-Маншем. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що пасажири поїзда Eurostar, який вийшов рано-вранці з Лондона до Парижа, провели дві з половиною години в Євротунелі під протокою Ла-Манш через технічну поломку.

За даними ЗМІ, поїзд вирушив о 6:01 за місцевим часом з вокзалу Сент-Панкрас і мав дістатися Північного вокзалу в Парижі менш ніж за дві з половиною години, але через годину після від'їзду застряг у тунелі.

"Після тривалого очікування внаслідок технічної поломки пасажирів довезли до Кале, де їх пересадили на інший поїзд. Вони прибулит до Парижа з відставанням на шость годин від графіка", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок інциденту поїзди Eurostar з Амстердама, Брюсселя та Парижа, що прямували до Лондона, затрималися приблизно на 70 хвилин. Схожа ситуація сталася і з поїздами, що вирушали до Парижа зі столиці Великої Британії.

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