Поки що вогонь не вдається приборкати через сильні пориви вітру.

На найбільшому грецькому острові Крит вирує потужна лісова пожежа, через що вже довелося евакуювати щонайменше 1500 осіб із селищ, туристичних курортів і прибережних готелів.

Як пише The Independent, пожежа спалахнула вдень у середу, 2 липня 2025 року, на лісистих пагорбах неподалік від великого міста-порту Ієрапетра на півдні острова, між селищами Агіа Фотія і Скінокапсала.

За словами аварійно-рятувальних служб, штормовий вітер силою до восьми балів за шкалою Бофорта переніс полум'я на південь фронтом, який тепер розтягнувся більш ніж на 6 км.

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Полум'я, що швидко поширюється, вже знищило будинки й орендовану нерухомість в Агія Фотії, де, за повідомленнями місцевих жителів, вимкнуто електрику.

Влада перекрила основні дороги поблизу зони пожежі, а також закликала мешканців і відпочивальників уникати необов'язкових поїздок через небезпечну якість повітря, сильну спеку і падаючий попіл. Густий дим огорнув регіон, погіршивши видимість і досягнувши пляжів за 10 км від фронту пожежі.

Масову евакуацію було проведено в таких районах, як Ахлія, Ферма, Агія Фотія і Кутсунарі – багатьох евакуйованих відправили до критого спортивного залу Ієрапетри для тимчасового укриття.

Також повідомляється, що деяких людей, які застрягли на ізольованих пляжах Криту, довелося евакуювати на човнах.

Усю ніч вогонь гасили 155 пожежників, десятки машин, спеціалізовані лісові бригади та вертольоти. Крім того, морем і повітрям з материка прибували додаткові бригади та обладнання для посилення виснажених місцевих підрозділів.

Кілька людей, включно з літніми жителями, пройшли лікування від отруєння димом, а органи охорони здоров'я перевели лікарні по всьому Криту в стан підвищеної готовності.

"Це дуже складна ситуація. Пожежу дуже важко стримати. Прямо зараз вони не можуть її стримати", – розповів у коментарі Associated Press представник цивільної оборони в регіональному управлінні Нектаріос Пападакіс.

Водночас він додав, що з виселеними туристами зараз усе гаразд – їх відвезли на криту баскетбольну арену і в готелі в інших регіонах острова.

Пекельна спека в Європі 2025

Варто зазначити, що не лише Греція цими днями потерпає від пекельної спеки – потужна хвиля тепла охопила ще кілька країн Європи, від Великої Британії та Німеччини до Франції, Італії та Іспанії.

Зокрема, від початку тижня у Франції було закрито сотні шкіл, коли в Парижі стовпчик термометра сягнув позначки 40°C. Також через сильну спеку було обмежено вхід на верхівку Ейфелевої вежі, повідомляло Le Figaro.

Тим часом в Італії цього тижня було зафіксовано два випадки смертей, пов'язаних з екстремальною спекою, а в Іспанії в південному місті Ель-Гранадо минулої суботи було зафіксовано рекордно високу температуру в 46°C.

Крім того, раніше цього тижня Туреччина евакуювала понад 50 тисяч осіб через лісові пожежі в провінції Ізмір.

Лісові пожежі в Греції

Як раніше повідомляв УНІАН, двома тижнями раніше лісові пожежі також вирували на грецькому острові Хіос, однак вони переважно не вплинули на туристів, які там відпочивали.

Загалом лісові пожежі є звичним явищем для Греції в літні місяці. Поки що не надходило якихось рекомендацій туристам щодо відмови від туристичних поїздок до країни, проте гостей закликають бути напоготові та стежити за сповіщеннями місцевої влади.

Одні з найбільш руйнівних лісових пожеж два роки тому охопили популярний грецький острів Родос – тоді було оголошено найбільшу в історії Греції евакуацію.

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