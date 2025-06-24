Масштабні лісові пожежі вже третій день щосили вирують на п'ятому за величиною грецькому острові Хіос.

Відпочинок туристам у Греції вже не в перші рік псують масштабні лісові пожежі – два роки тому страждав курортний острів Родос, рік тому столиця Афіни.

Однак якщо в попередні роки пожежі в Греції розпалювалися ближче до серпня, то 2025-го загроза почала поширюватися ще з середини червня. Зокрема, масштабні лісові пожежі вже третій день щосили вирують на п'ятому за розміром грецькому острові Хіос, охоплюючи ділянки лісу та змушуючи людей евакуюватися зі своїх домівок, оскільки на острові оголошено надзвичайний стан, пише The Independent.

Острів Хіос розташований недалеко від західного узбережжя Туреччини в Егейському морі. Він відомий своєю незайманою береговою лінією, середньовічними селами та архітектурою візантійської епохи, а також є одним із небагатьох місць у світі, де ростуть мастикові дерева, що виробляють смолу, важливу галузь промисловості на острові – наразі пожежники намагаються не допустити, щоб вогонь дістався до цих життєво важливих для його економіки дерев.

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Станом на ранок вівторка служби цивільної оборони Греції випустили попередження про лісові пожежі в районах Весса, Літі та пляжу Літі. Влада також рекомендувала евакуюватися жителям приморського села на північний захід від столиці острова, міста Хіос. Інші міста і села також були попереджені про пожежі.

Влада також попросила людей стежити за оновленнями інформації на офіційних джерелах і дотримуватися рекомендацій щодо захисту.

Поки що не було випощено жодних рекомендацій, що закликають туристів утриматися від відвідування Греції або її окремих регіонів. Проте мандрівників закликають уважно стежити за ситуацією і встановити на свої мобільні телефони спеціальні додатки, що розсилають екстрені сповіщення про лісові пожежі в районі їхнього місцезнаходження.

Щоб уникнути ризику виникнення лісових пожеж, туристів закликають не залишати після себе сміття, особливо скло, яке, як відомо, може стати причиною загоряння, переконуватися, що цигарки добре загашені, й не розпалювати барбекю.

"Провокування лісової пожежі є кримінальним злочином у Греції – навіть якщо це ненавмисно. Якщо ви побачили пожежу, зателефонуйте до служби порятунку за номером 112", – закликають туристів відповідні служби.

Також мандрівникам рекомендується слідкувати за офіційними оновленнями на @112Greece, дотримуватися вказівок служб порятунку, дзвонити в грецьку службу порятунку за номером 112, якщо вони перебувають у безпосередній небезпеці, і звертатися до своєї авіакомпанії або до туристичного оператора, які можуть допомогти вам з евакуацією.

Цього року ще не було жодних перебоїв із рейсами через лісові пожежі. Національний аеропорт острова Хіос виконує невелику кількість рейсів на день, переважно на материкову Грецію, у звичайному режимі, за винятком деяких незначних затримок прибуттів і відправлень.

Пекельна літня спека в Європі

Від аномальної спеки в літні місяці останніми роками страждає не тільки Греція, а й інші популярні південні країни, зокрема, Іспанія, Італія та Португалія. Наприклад, в Іспанії почали бити на сполох про наближення екстремально спекотного літа 2025 ще з кінця травня.

Тим часом торішнє дослідження World Travel Market (WTM) встановило, що 29% усіх мандрівників і 43% молодих туристів (16-34 роки) відкладали поїздки в пункт призначення через несприятливі погодні умови за останні 12 місяців.

Водночас дослідження сервісу InsureandGo показало, що 80% британських туристів бояться, що через 5 років топ-місця Європи будуть занадто спекотними для відпочинку.

Зі свого боку експерти прогнозують, що через наслідки глобального потепління звичний формат подорожей може зникнути до 2040 року: підвищення температури змінить не тільки літній, а й зимовий відпочинок, а деякі напрямки і зовсім зникнуть.

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