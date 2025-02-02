Курорт Wonsan Kalma Beach розташований у північно-східній частині країни.

Північна Корея збирається відкрити свій пляжний мега-курорт для іноземних туристів. Як пише Express, цей курорт буде здатен розмістити одночасно до 10 000 гостей.

Перших гостей, найімовірніше з Росії, мегакурорт Wonsan Kalma Beach прийме у липні 2025 року. Пхеньян обіцяє іноземним туристам спокійний відпочинок в екологічно чистому районі.

Туристичний об’єкт будується з 2018 року поблизу міста Вонсан на північно-східному узбережжі КНДР. За цей час будівництво зіткнулося з низкою затримок, і в 2019 році було на певний час повністю заморожено.

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Сьогодні, за даними російських туристичних агенцій, у цьому районі збудовано 17 великих готелів, 37 невеликих хостелів, 29 торгових центрів і 35 закладів громадського обслуговування.

Туристичний пакет, який пропонують російські агенції, включає відпочинок протягом "семи ночей з повним пансіоном, усіма перельотами та оглядовими турами в Пхеньян на зворотному шляху". Вартість пакету складе близько 1750 доларів.

Хоча курорт розташований через паркан від аеропорту, прямих авіарейсів з Владивостока до Вонсана не буде. Тим, хто наважиться відпочити у найбільш тоталітарній державі сучасності, доведеться летіти спочатку до Пхеньяну, а вже звідти внутрішнім рейсом до Вонсана.

Життя у Північній Кореї

Як писав УНІАН, у Північній Кореї під загрозою ув’язнення заборонили приготування популярного супу через його походження з Південної Кореї. Гострий суп з локшиною, сосисками, шинкою, бобами та іншими інгредієнтами останнім часом полюбився громадянам КНДР, але тепер за його приготування можна потрапити до трудового табору.

Також ми розповідали, що північних корейців можуть покарати і за інші речі, які є буденими в решті світу. Наприклад, віднедавна влада значно посилила покарання за розлучення, яке формально не є забороненим в цій країні. За цей "проступок" тепер теж відправляють до трудового табору.

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