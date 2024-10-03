До пандемії Covid Північну Корею відвідували від 150 000 до 200 000 іноземних туристів щорічно.

Величезний курорт Вонсан-Кальма, який називають "північнокорейським Бенідормом" (по аналогії з іспанським курортом Бенідорм) підготували до відкриття, але щодо його популярності існують великі сумніви. Про це пише Daily Mirror.

Проект створили з надією залучити заможних туристів. Будувати курорт почали у 2018 році на місті колишнього ракетного майданчика у Вонсані. Роботи довелося зупинити через пандемію, згодом до деяких будівель заселились сквотери.

Зараз влада почала робити нові зусилля, щоб добудувати курорт. Його відкриття очікують у травні.

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Втім, навіть попри рішучість Пхеньяну, у експертів існують побоювання щодо перспектив Вонсан-Кальма. Справа в тому, що залучити відпочивальників буде не так просто.

"‎Враховуючи, що від 150 000 до 200 000 іноземних туристів відвідували країну щорічно до Covid, Вонсан буде сильно залежати від внутрішнього туризму"‎, – говорить експерт з КНДР Джейкоб Богл. У той же час, курорт позиціонують саме як місце для іноземних відпочивальників.

Вважається, що основну частину іноземних відвідувачів становитимуть російські та китайські туристи, а ось побачити британців чи американців там буде важко.

У той же час, навіть відносно невелика кількість відвідувачів може стати проблемою для влади, адже при будівництві об'єкта виникли серйозні труднощі. Зокрема, мова йшла про проблеми з паркуванням і каналізацією.

Північна Корея – що цікавого

КНДР є однією з найбільш закритих країн у світі, втім, з кожним роком в Мережі з’являється все більше інформації від тих, хто там побував.

Варто сказати, що ізольованість країни робить її цікавою як для звичайних туристів, так і для дослідників.

Раніше УНІАН писав, що громадянин Болгарії на ім’я Тодор Мерджанов місяць прожив у столиці КНДР у якості студента за обміном і розповів про побачене в інтерв’ю. Зокрема, він поділився враженням від громадської лазні Пхеньяна.

Також нагадаємо, що в цьому році столицю КНДР відвідав російський диктатор Володимир Путін. Там він прокотився на контрабандному "‎Мерседесі"‎.

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