Іспанія визнає усі вакцини від коронавірусу, що використовуються в Україні.

Іспанія виключила Україну з переліку країн, на резидентів яких не поширюються загальні обмеження щодо в’їзду до Іспанії.

Таким чином, з 22 листопада 2021 року потрапити до Іспанії зможуть повністю вакциновані від коронавірусу туристи з України, повідомляється на інтерактивній карті МЗС України.

"Відповідно до Наказу МВС Іспанії INT/1269/2020 від 19 листопада, що набуває чинності з 00 год. 00 хв. 22 листопада, Україну виключено із переліку країн, на резидентів яких не поширюються загальні обмеження щодо в’їзду до Іспанії. Відповідно, починаючи із 22 листопада, дозволятиметься в’їзд до Іспанії з України громадян України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я або Європейським агентством лікарських засобів (після спливу 14 днів від дня отримання останньої дози). Зазначене правило поширюється на осіб віком від 12 років та більше. Діти віком до 12 років можуть в’їжджати без довідки про вакцинацію у супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Іспанія визнає такі вакцини: Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm. Сертифікат вакцинації має бути згенерований у додатку "Дія" в електроному або друкованому вигляді з QR-кодом.

Читайте такожЗимову відпустку врятовано: які країни Європи залишилися відкриті для українських туристів (оновлюється)Крім того, усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон та отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.

Усі пасажири, які мають на меті в’їхати до Іспанії, підлягають проходженню санітарного контролю у першому пункті в’їзду, який передбачає щонайменше перевірку документів, візуальне обстеження та замір температури безконтактним способом.

Невакциновані українці зможуть потрапити до Іспанії з негативним результатом тесту на коронавірус лише з поважнлї причини.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 22 листопада 2021 року Австрія повністю закрилася для туристів до 13 грудня.

Автор: Марина Григоренко