Планується заміна ліцензуванню туроператорської діяльності та створення місцевих фондів розвитку туризму.

Верховна Рада України планує створення Єдиного туристичного реєстру та інших нововведень у галузі.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, народні депутати України підтримали в першому читанні проект закону про внесення змін до закону "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму" (реєстраційний № 4162), "за" проголосував 261 депутат.

Документ передбачає масштабні реформи у туристичній сфері.

Єдиний туристичний реєстр

Законопроектом передбачається запровадження державної електронної інформаційної системи, яка містить відомості про усіх суб’єктів туристичної діяльності - Єдиний туристичний реєстр.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що реєстр впроваджується з метою створення рівних можливостей на ринку туристичних послуг, забезпечення суб'єктів туристичної діяльності, державних органів та органів місцевого самоврядування, а також інших учасників цивільних відносин достовірною інформацією про суб’єктів туристичної діяльності.

Право на здійснення туристичної діяльності суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму та курортів, повідомлення про початок здійснення такої діяльності.

Проектом закону пропонується замінити ліцензування туроператорської діяльності на внесення відомостей про суб’єкта туристичної діяльності до Єдиного туристичного реєстру шляхом подання повідомлення про початок провадження діяльності. Згідно з пояснювальною запискою, це дозволить зменшити адміністративний тиск на суб’єктів господарювання та спростити започаткування і ведення бізнесу шляхом усунення зайвих обмежень у провадженні господарської діяльності у сфері туроператорської діяльності.

Страхування туристів

Законопроектом також концептуально змінюються умови фінансового забезпечення туроператора. Запроваджується для захисту прав та законних інтересів туристів такий вид фінансового забезпечення, як страхування.

Статус ФОПів у туризмі

Крім того, законопроектом передбачено включення до суб'єктів туристичної діяльності, що здійснюють та забезпечують туристичну діяльність, фізичних осіб-підприємців. Подається визначення видів туризму, класифікація подорожей, типів туристичних пакетів.

Місцеві туристичні фонди

Серед іншого, передбачається утворення у складі місцевих бюджетів місцевих фондів розвитку туризму, наповнення яких передбачається здійснювати за рахунок туристичного збору, який є місцевим збором, та кошти від якого станом на сьогодні надходять до загального фонду місцевих бюджетів та розподіляються на потреби територіальної громади, тобто розчиняються у загальному фонді місцевого бюджету та фактично не виконують свою основну функцію щодо розвитку туристичної інфраструктури відповідної територіальної громади.

Також за рахунок грошових стягнень за порушення вимог законодавства У сфері туризму; цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян. Кошти місцевих фондів розвитку туризму можуть використовуватися виключно для реалізації пріоритетів країни у галузі туризму відповідно до затверджених в установленому порядку місцевих програм розвитку туризму.

Також законопроект передбачає внесення змін до застарілого термінологічно-понятійного апарату, удосконалення та доповнення з урахуванням загальноприйнятих міжнародних дефініцій, у тому числі класифікації Всесвітньої туристичної організації UNWTO та імплементації положень Директив Європейського Союзу у цій сфері.

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Автор: Надя Пришляк