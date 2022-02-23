Це дасть можливість подорожувати до ЄС українцям, вакцинованим препаратом CoronaVac.

Рада Європейського Союзу рекомендує країнам ЄС з 1 березня 2022 року дозволити в’їзд туристам, які вакциновані будь-якою з вакцин, дозволених до використання ВООЗ. Відповідно - всіма, які наразі доступні в Україні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Держави-члени мають зняти тимчасові обмеження на несуттєві поїздки для осіб, щеплених вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ, якщо вони отримали останню дозу базового курсу не менше ніж за 14 днів та не більше ніж за 270 днів до в’їзду, або якщо вони отримали бустерну дозу", – йдеться в рекомендаціях Ради ЄС, опублікованих на її сайті.

Рекомендації Ради ЄС не є обов’язковими до виконання. Рішення про конкретні правила в’їзду кожна країна Євросоюзу прийматиме самостійно.

В разі їхнього впровадження країнами блоку, українці, щеплені препаратом CoronaVac, отримають можливість подорожувати до ЄС. Наразі щеплення CoronaVac враховується не всіма країнами ЄС.

Для в’їзду в країни ЄС від щеплених вакциною CoronaVac можуть додатково вимагати негативний ПЛР-тест або проходження ізоляції.

Також до країн ЄС рекомендовано пускати людей, які перехворіли на COVID-19 не раніше ніж за 180 днів до подорожі.

Діти віком від 6 до 17 років мають бути вакцинованими або зробити ПЛР-тест.

Зауважимо, що те, чи пускатимуть громадян конкретної країни до ЄС, залежатиме ще й від рівня захворюваності та тестування в кожній конкретній країні.

Для скасування обмежень для мандрівників з певної країни кількість випадків COVID-19 в цій країні за останні два тижні має бути менше за 100 на 100 тис. мешканців, а щотижневий рівень тестування – не нижчим ніж 600 на 100 тис. мешканців.

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