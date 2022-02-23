Влада країни скасовує обов’язковий п’ятиденний карантин для туристів.

Влада Італії з 1 березня спрощує вїзд для громадян третіх країн.

Так згідно з вимогами, туристи не з країн Євросоюзу зможуть в’їхати в Італію лише з сертифікатом про повну вакцинацію від коронавірусу, довідкою про одужання або з негативним тестом, передає Коронавірус_інфо.

Крім цього, після перетину кордону не потрібно буде проходити обов’язковий п’ятиденний карантин.

Як повідомляв УНІАН, в кінці серпня 2021 року Італія скасувала карантин для вакцинованих туристів з України. Однак, для тих, хто прищепився вакциною CoronaVac обмеження залишилися в силі. З 16 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року Італія заборонила в'їзд у країну для громадян України - навіть тих, хто повністю вакцинований проти коронавірусу, а 29 січня це обмеження було продовжено.