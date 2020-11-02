30 жовтня авіакомпанія отримала дозвіл Державіаслужби на виконання чартерних рейсів в Ташкент два рази на тиждень.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines 12, 19 і 26 листопада виконає три нерегулярні рейси за маршрутом Київ - Ташкент - Київ.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"30 жовтня авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл Державіаслужби на виконання чартерних рейсів в Ташкент два рази на тиждень. У листопаді 2020 авіакомпанія SkyUp виконає три нерегулярні рейси за маршрутом Київ - Ташкент - Київ. Польоти відбудуться 12, 19 і 26 листопада", - сказано в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що з 1 жовтня 2020 року для в'їзду в Узбекистан потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття в країну.

Згідно з повідомленням, з 28 вересня в Україні дозволено в'їзд громадянам інших країн. За даними МОЗ України від 2 жовтня, Узбекистан входить в «зелену зону», тому після в'їзду в Україну не потрібно самоізолюватися або здавати ПЛР-тест.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у вересні поточного року перевезла 168 тис. 379 пасажирів. Зокрема, 29 тис. 689 пасажирів були перевезені на регулярних рейсах, а 138 тис.690 осіб скористалися чартерними рейсами. Середня завантаженість рейсів у вересні склала 88%.

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Автор: Павло Степанець