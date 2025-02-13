Одна маленька неврахована деталь коштувала мандрівниці додаткових витрат, що перевищували вартість квитків туди-назад.

Ірландський лоукостер Ryanair відомий досить суворими вимогами до провезення багажу. Пасажири авіакомпанії скаржаться, що їх дедалі частіше змушують доплачувати за багаж в аеропортах, чіпляючись навіть до дрібниць.

Так, журналістка Mirror Online Рубі Фланаган поділилася неприємною історією, яка сталася з нею нещодавно, коли вона вирішила злітати рейсом авіакомпанії з Лондона до Дубліна.

Дівчина розповіла, що раніше вона спеціально придбала рюкзак, який відповідає вимогам Ryanair у 40 x 20 x 25 сантиметрів. Оскільки ця поїздка була розрахована лише на кілька днів до друзів, Рубі вирішила, що їй цілком вистачить такого обсягу речей.

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Однак одна маленька неврахована деталь коштувала їй додаткових витрат, що перевищували вартість квитків туди-назад – додатково до вартості квитків в обидва боки 35,86 фунтів стерлінгів (близько 43 євро) вона заплатила 60 євро штрафу.

Річ у тім, що рюкзак Рубі передбачав спеціальне кріплення нагорі для багаторазової пляшки для напоїв – саме туди вона і прикріпила свою ємність із водою. І якщо під час перельоту з лондонського аеропорту "Станстед" все пройшло благополучно, то на зворотному шляху виникли проблеми.

"На зворотному шляху з Дубліна, страждаючи від болю в горлі, який змушував мене звучати так, ніби я палила по 30 цигарок на день упродовж останніх двадцяти років, я дісталася до виходу на посадку на свій рейс до "Станстеду" на 12:05. Вихід закрився об 11:30, і оскільки у мене було місце біля проходу і тільки рюкзак, я чекала, щоб пройти, близько 20 хвилин. Коли я наблизилася до виходу, мій паспорт і посадковий талон були відскановані, але коли я зробила наступний крок уперед, я відчула, як хтось поплескав мене по плечу", – розповіла дівчина.

Далі, за словами Рубі, вона побачила співробітника Ryanair, який повідомляв їй, що всі додаткові предмети мають бути запаковані всередині рюкзака, а не прикріплені до нього зовні. Після деяких зусиль, дівчина таки втиснула пляшку до рюкзака, однак вона надто випирала. Тоді її попросили перевірити розмір рюкзака через спеціальну рамку, але він туди не вліз.

Спочатку вона намагалася сперечатися, апелюючи до того, що на першому рейсі вона летіла, тримаючи кухоль у руках, і ніхто їй нічого не сказав. Але співробітники авіакомпанії були невблаганні. У підсумку, коли виник ризик того, що Рубі може пропустити свій рейс, вона все ж погодилася заплатити 60 євро за додатковий предмет багажу.

"Літак мав вилетіти через 15 хвилин, а мене не було на місці. Тож я підійшла до хлопця з карткою, заплатила 60 євро й отримала жовту "наліпку ганьби" на свій рюкзак. Наклейку давали тим пасажирам, які не досконально вивчили правила провезення багажу Ryanair і порушили або відверто проігнорували їх. Я нарахувала принаймні чотирьох на цьому рейсі, тож якщо з них усіх узяли по 60 євро, то Ryanair отримав з нас принаймні додаткові 200 фунтів стерлінгів", – зазначила горе-мандрівниця.

Уже пізніше вона усвідомила, що їй обійшлося б дешевше просто викинути цю пляшку в аеропорту та купити нову по прибуттю.

Як повідомляв УНІАН, раніше найбільший у світі лоукостер Ryanair нарвався на критику з боку пасажирів через плани відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації.

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