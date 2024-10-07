Ірландський лоукостер Ryanair, який регулярно придумує нові хитрощі, щоб змусити пасажирів переплачувати, має намір до травня 2025 року відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації.
Як заявив глава Ryanair Майкл О'Лірі, пасажирам авіакомпанії настійно рекомендується реєструватися на рейси тільки онлайн або через додаток до прибуття в аеропорт. Якщо вони цього не зроблять, їм доведеться заплатити під час посадки на рейс додаткові 55 фунтів стерлінгів (близько 65 євро), повідомляє The Irish News.
"Ми хочемо позбутися перевірок в аеропорту так само, як ми позбулися багажних стійок. Ми працюємо над тим, щоб з 1 травня все робилося в додатку, більше нічого не буде робитися на папері", – заявив він, виступаючи на прес-конференції в Дубліні наприкінці минулого тижня.
Водночас О'Лірі додав, що вже діють процедури на випадок, якщо у пасажира розрядиться батарея телефону і він не зможе отримати доступ до інформації про бронювання.
"Якщо у вас розрядиться батарея, у нас буде ваше місце і ваш паспорт, і ми можемо зробити це на виході на посадку. Іноді ми так робимо, якщо чийсь телефон з якоїсь причини не сканується. Щойно в нас буде ім'я і паспорт, усе буде гаразд, але все буде в застосунку", – пояснив він.
Глава Ryanair також розповів, що наразі додаток використовують 60% пасажирів, і він очікує, що до кінця 2024 року цей показник зросте до 80%. До травня ж у клієнтів не залишиться іншого вибору, окрім як використовувати його.
Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі вимагав запровадити обмеження на алкоголь в аеропортах у всій Європі, щоб пасажирам наливали не більше двох напоїв в очікуванні рейсів. За його словами, п'яні пасажири стали занадто часто бешкетувати в літаках.
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