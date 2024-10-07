Мандрівникам настійно рекомендується реєструватися на рейси онлайн або через додаток.

Ірландський лоукостер Ryanair, який регулярно придумує нові хитрощі, щоб змусити пасажирів переплачувати, має намір до травня 2025 року відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації.

Як заявив глава Ryanair Майкл О'Лірі, пасажирам авіакомпанії настійно рекомендується реєструватися на рейси тільки онлайн або через додаток до прибуття в аеропорт. Якщо вони цього не зроблять, їм доведеться заплатити під час посадки на рейс додаткові 55 фунтів стерлінгів (близько 65 євро), повідомляє The Irish News.

"Ми хочемо позбутися перевірок в аеропорту так само, як ми позбулися багажних стійок. Ми працюємо над тим, щоб з 1 травня все робилося в додатку, більше нічого не буде робитися на папері", – заявив він, виступаючи на прес-конференції в Дубліні наприкінці минулого тижня.

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Водночас О'Лірі додав, що вже діють процедури на випадок, якщо у пасажира розрядиться батарея телефону і він не зможе отримати доступ до інформації про бронювання.

"Якщо у вас розрядиться батарея, у нас буде ваше місце і ваш паспорт, і ми можемо зробити це на виході на посадку. Іноді ми так робимо, якщо чийсь телефон з якоїсь причини не сканується. Щойно в нас буде ім'я і паспорт, усе буде гаразд, але все буде в застосунку", – пояснив він.

Глава Ryanair також розповів, що наразі додаток використовують 60% пасажирів, і він очікує, що до кінця 2024 року цей показник зросте до 80%. До травня ж у клієнтів не залишиться іншого вибору, окрім як використовувати його.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі вимагав запровадити обмеження на алкоголь в аеропортах у всій Європі, щоб пасажирам наливали не більше двох напоїв в очікуванні рейсів. За його словами, п'яні пасажири стали занадто часто бешкетувати в літаках.

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