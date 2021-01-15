Громадянам необхідно мати з собою сертифікати, які підтверджують вакцинацію та результат негативного тесту на коронавірус.

Сейшельські острови пускатимуть громадян усіх країн, якщо вони матимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Як повідомляє Seychelles News Agency, з 14 січня до країни можуть в'їхати туристи з будь-якої частини світу, які прийняли дві дози вакцини від COVID-19.

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Під час перетину кордону громадяни повинні мати з собою сертифікат з негативним результатом тесту на коронавірус, що зроблений не менш ніж за 72 години до прильоту. Також необхідно пред'явити сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

У разі наявності всіх необхідних документів, туристам не потрібно буде йти на карантин після прибуття на будь-який зі 115 островів архіпелагу в Індійському океані.

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Автор: Віталій Саєнко