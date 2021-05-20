На сьогодні Греція - єдина країна ЄС, яка на національному рівні визнала російський SputnikV.

Франція не пускатиме до себе туристів, які вакциновані російським препаратом від коронавірусу SputnikV.

Про це розповіли у ТСН.Ранок.

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Відповідну заяву оприлюднило французьке Міністерство закордонних справ. Так відомство прокоментувало запитання про те, чи готовий Париж піти шляхом грецьких Афін та відкрити кордони для туристів з Росії, не чекаючи схвалення російської вакцини європейським регулятором.

У французькому міністерстві нагадали, що зараз в’їзд до країни обмежений. Натомість подальші кроки координуватимуть з усіма членами Євросоюзу.

У Брюсселі поки що вирішили дозволити в’їзд з третіх країн людям, які отримали щеплення препаратами, схваленими у ЄС або ВООЗ.

Слід зауважити, що Греція наразі єдина країна Європейського Союзу, яка на національному рівні визнала російський SputnikV.

Коронавірус і туризм: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко