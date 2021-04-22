Прем'єр підкреслив, що необхідно розробити шляхи активізації взаємовигідного співробітництва з Туреччиною.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив відповідним відомствам опрацювати питання про можливість збільшення регулярних і чартерних рейсів між Україною і Туреччиною і розглянути шляхи спрощення системи відвідування України вакцинованими громадянами Туреччини.

Як повідомляє прес-служба уряду, таке доручення Шмигаль дав за підсумками наради з розвитку двостороннього співробітництва з Туреччиною у сфері туризму.

Читайте такожSkyUp відкриває нові рейси до Тунісу: коли та звідки можна буде вилетіти

Прем'єр-міністр підкреслив, що необхідно розробити шляхи активізації взаємовигідного співробітництва з Туреччиною у сфері туризму, зокрема, розширити морське та авіаційне сполучення.

"Українці входять до списку найчисленніших туристів в Туреччині, і географія їх відпочинку постійно розширюється. Тому ми повинні розглянути можливість розширення повідомлення, в тому числі організувати додаткові рейси на популярних маршрутах у вихідні, а також відкрити повідомлення з новими містами", - цитує Шмигаля прес-служба.

Також глава Уряду зазначив, що слід розробити сприятливі умови для залучення туристів з Турецької Республіки в Україну.

"Крім великих міст, варто розглянути можливість розвитку напрямків в санаторні курорти, які будуть цікаві для подорожей всією сім'єю", - сказав він.

Також учасники наради обговорили можливість взаємного визнання Україною та Туреччиною майбутніх сертифікатів здоров'я, які розробляються в Європейському Союзі. За словами прем'єр-міністра, це допоможе значно збільшити потік туристів між державами в період пандемії.

Що цьому передувало

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на початку квітня домовилися проаналізувати всі спірні моменти на шляху підписання Угоди про зону вільної торгівлі між країнами.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Дмитро Шварц