З 1 травня SkyUp відкриває новий рейс зі Львова до столиці Грузії - Тбілісі.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила рейси зі Львова (Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького) в Батумі (Грузія).

Про це повідомила прес-служба Львівського аеропорту на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Прекрасна подія сьогодні: відкриття нового регулярного рейсу Львів-Батумі від авіакомпанії SkyUp", - сказано в повідомленні.

Рейси будуть виконуватися щочетверга, а з 29 травня частота збільшиться до 4 рейсів на тиждень, рейси будуть виконуватися щовівторка, щочетверга, щосуботи та щонеділі.

Також прес-служба аеропорту повідомила, що з 1 травня SkyUp відкриває новий рейс зі Львова до столиці Грузії - Тбілісі.

"Рейси будуть виконуватися щосуботи, а з червня до них будуть додані вильоти щосереди», - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше у квітні державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines виконувати чартерні рейси зі Львова в Марса-Алам (Єгипет), регулярні рейси: з Києва в Монастір і Джербу (обидва - Туніс) і з Харкова в Монастір, а також з Києва в Бодрум (Туреччина), Гельсінкі (Фінляндія) і зі Львова в Баку (Азербайджан).

SkyUp

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець