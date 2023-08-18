До топ-3 найдоступніших напрямків для відпочинку в цьому році увійшли Туреччина, Шрі-Ланка і португальський Лісабон.

Туреччина очолила топ-20 найдоступніших у фінансовому плані напрямків для відпочинку в 2023 році.

Про це свідчать результати свіжого дослідження, проведеного впливовою британською газетою The Times.

Як зазначають автори рейтингу, чималу роль у присвоєнні першого місця Туреччині зіграла триваюча рекордна девальвація турецької ліри – в результаті, за ту ж суму в євро або доларах, тепер туристи можуть собі дозволити набагато більше, ніж кілька років тому.

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Чашку кави в Туреччині зараз можна придбати приблизно за 2,5 долара, келих пива – трохи більше ніж за 3 долари, а вечерю на одного – приблизно за 8-9 доларів. Ціни на проживання в готелях тут також порівняно доступні.

Другу сходинку в рейтингу зайняла португальська столиця Лісабон. Як відзначають автори дослідження, на відміну від багатьох інших європейських столиць, головне місто Португалії не стало сильно піднімати на ціни на відпочинок на тлі різкого зростання попиту на подорожі в 2023 році.

Середня вартість проживання в тризірковому готелі Лісабона на дві ночі у вихідні дні зараз оцінюється приблизно в 150 доларів. Також в місті розташована величезна кількість барів з ситною їжею за доступними цінами. Середні ціни за чашку кави в Лісабоні становлять близько 2 доларів, за келих пива – близько 3 доларів, а за вечерю – близько 18 доларів.

Замкнула трійку бюджетніх напрямків для відпочинку в 2023 році Шрі-Ланка. У столиці країни Коломбо розкішні готелі з панорамними басейнами на даху коштують трохи більше 60 доларів за ніч. З'їздити на поїзді в вагоні першого класу зі столиці в місто-фортецю португальської епохи Галле обійдеться в суму близько 6,5 доларів, а поїздка на пошуки диких леопардів в Національному парку Яла або круїз для спостереження за китами будуть коштувати трохи більше 50 доларів.

Чашка кави тут обійдеться менше 1,5 долара, стільки ж коштуватиме келих пива, тоді як повечеряти можна буде всього за 5 доларів.

Топ-20 доступних за фінансами напрямків для відпочинку в 2023 році

1. Туреччина.

2. Лісабон, Португалія.

3. Шрі-Ланка.

4. Гамбія.

5. Балі.

6. Беліз.

7. Ямайка.

8. Болівія.

9. Гонконг, Китай.

10. Таллінн, Естонія.

11. Албанія.

12. Бретань, Франція.

13. Лаос.

14. Індія.

15. Андорра.

16. Бамбург, Великобританія.

17. Марракеш, Марокко.

18. Північна Македонія.

19. Єгипет.

20. Порту, Португалія.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали найбільш переповнені місця Європи. Очолило рейтинг хорватське місто-курорт Дубровник, де на кожного місцевого жителя припадає 36 туристів.

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