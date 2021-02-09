Про відновлення можна буде говорити лише наприкінці 2023 року.

Згідно прогнозів туристичної галузі, спричинена поширенням COVID-19 криза буде тривати до кінця 2023 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"За прогнозами туристичної галузі, криза буде тривати до кінця 2023 року. Тобто, про відновлення можна буде говорити лише наприкінці 2023 року. Тобто попереду у нас ще найменше 2 роки випробувань", - сказав він.

Як коронавірус вплинув на туристичну галузь

Туризм став однією з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу галузей економіки, адже через карантинні обмеження та закриті кордони міжнародні подорожі практично зупинилися. Так, за заними Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO), збитки туристичної галузі через скорочення кількоссті поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу за перші десять місяців 2020 року склали $935 млрд. Таким чином світовий туризм повернувся до рівня 1990 року.

Не меншими виявилися збитки авіакомпанії. При цьому Європейська організація з безпеки повітряної навігації опублікувала три прогнози відновлення авіаперевезень в Європу, згідно з якими туристи зможуть літати до Європи як раніше не раніше 2024 року.

Водночас, більшість країн світу, як і ЄС, не поспішають відкривати кордони для іноземних туристів, в тому числі з України.

Надомість дедалі більше ведуться розмови про запровадження паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Деякі країни, як-то Ізраїль, вже активно їх запроваджують.

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Автори: Марина Григоренко, Леся Лещенко