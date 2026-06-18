Головна європейська столиця хоче заборонити електросамокати

Натомість Брюссель має намір розвивати свою мережу прокату велосипедів.

У бельгійському Брюсселі, який вважається неофіційною столицею Євросоюзу, вже з 2027 року можуть прибрати з вулиць електросамокати.

Як пише The Brussels Times, на початку цього місяця місцева влада оголосила, що не продовжуватиме ліцензії двом операторам прокату електросамокатів, Bolt і Dott, фактично припинивши їхню діяльність. Натомість у місті мають намір розвивати власну мережу прокату велосипедів.

За словами чиновників, заборону вводять для вирішення проблем безпеки, захаращення громадських місць електросамокатами та зростання кількості аварій. Так, лише за 2025 рік в Брюсселі внаслідок інцидентів за участю електросамокатів постраждали 666 осіб, що на 26% більше, ніж роком раніше.

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Крім того, місцева влада заявляє, що електросамокати дедалі частіше використовуються у злочинній діяльності.

Це рішення розділило мешканців Брюсселя

Тим часом серед мешканців бельгійської столиці ця ініціатива викликала неоднозначну реакцію.

Наприклад, 21-річний студент на ім'я Адам заявив, що неправильно припарковані електросамокати є для нього особисто однією з найбільших проблем у місті.

"Іноді вони створюють безлад, бо люди залишають їх, коли їм заманеться. Іноді це справді дратує, коли йдеш пішки, а самокати просто стоять у випадкових місцях", – заявив він.

Водночас хлопець не зовсім упевнений, що електросамокати слід повністю прибрати з вулиць міста.

Своєю чергою 33-річна мешканка престижного столичного передмістя Іксель на ім'я Седрін вважає самокати практичним рішенням, коли можливості громадського транспорту обмежені, особливо ввечері. Водночас вона визнає проблеми з небезпечним керуванням електросамокатами, однак вважає, що перед повною забороною слід було розглянути більш суворі заходи регулювання.

А ось Діана, яка отримала серйозну травму голови під час їзди на електросамокаті, сказала, що цей досвід змінив її думку про ці транспортні засоби.

"Чесно кажучи, я б не заперечувала проти їхньої заборони. Моя думка змінилася, бо моя аварія не була просто невдачею. Дослідження показують, що користувачі електросамокатів частіше отримують травми голови та обличчя, ніж велосипедисти, а рівень використання шоломів вкрай низький. У якийсь момент я задаюся питанням, чи справді зручність варта таких ризиків. У нас уже є велосипеди, громадський транспорт і піші прогулянки. Чи приносять електросамокати достатньо користі, щоб виправдати травми, госпіталізації та вплив на громадські місця", – запитала вона.

Серед тих, хто регулярно користується прокатними електросамокатами, перспектива їхньої заборони викликає побоювання як щодо мобільності, так і щодо безпеки.

31-річний Жозеф із Жетти на околиці Брюсселя зазначив, що прокатні електросамокати стали для нього одним із найшвидших і найдоступніших способів пересування Брюсселем.

"Поїздка від мого дому до центру Брюсселя на електросамокаті займає 12 хвилин. На громадському транспорті це займає 35 хвилин і вимагає двох поїздок на метро", – заявив він.

З ним згоден і мешканець Брюсселя Оллі, який користується електросамокатами кілька разів на тиждень, коли потрібно дістатися туди, де немає метро. Чоловік побоюється, що заборона зробить пересування містом менш ефективним.

Повна заборона електросамокатів не вирішить усіх проблем

Міністр мобільності Брюсселя Елке Ван ден Брандт стверджує, що користувачі електросамокатів значно частіше отримують травми, ніж велосипедисти, і що неправильно припарковані електросамокати створюють перешкоди для літніх мешканців, людей з обмеженою рухливістю та батьків з колясками.

Своєю чергою представник бельгійського інституту безпеки дорожнього руху VIAS Стеф Віллемс вважає, що заборона прокатних електросамокатів не вирішить усіх проблем, оскільки деякі користувачі можуть просто перейти на приватні електросамокати, які складніше регулювати і які часто здатні розвивати набагато вищі швидкості.

Тим часом в офісі Ван ден Брандта заперечують, що приватні самокати вже підпадають під дію федерального закону. Міністерство транспорту Бельгії вже вжило низку заходів, спрямованих на забезпечення безпеки електросамокатів.

"На федеральному рівні ми вже вжили конкретних заходів, зокрема запровадили обов'язкове носіння шолома для водіїв електросамокатів, здатних розвивати швидкість понад 20 км/год", – пояснив міністр транспорту Жан-Люк Круке.

Де ще заборонені електросамокати

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше заборону електросамокатів підтримали мешканці французької столиці Парижа, а потім аналогічні заходи вирішили вжити у чеській столиці Празі.

В Україні також намагаються боротися з цими дратівливими транспортними засобами, але поки що процес відбувається не дуже переконливо – ще з минулого року у Раді працюють над законопроектом, який має врегулювати використання персонального електротранспорту в Україні. Серед іншого, запропонований документ визнає електросамокати, моноколеса та сигвеї повноцінними учасниками дорожнього руху, забороняє їм рух по тротуарах та запроваджує окремий дорожній знак.

Тим часом у Львові вирішили не чекати на рішення центральної влади, і вже з 1 липня 2026 року там планують посилити правила користування електросамокатами.

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