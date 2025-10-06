За останні роки пересування на електросамокатах заборонила низка європейських міст.

Народні депутати підготували до голосування у парламенті законопроєкт, який врегулює використання персонального електротранспорту в Україні. Документ визнає електросамокати, моноколеса та сігвеї повноцінними учасниками дорожнього руху, забороняє їм рух тротуарами та вводить окремий дорожній знак.

Про це повідомив Forbes Ukraine один із авторів законопроєкту, депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Горенюк.

За його словами, головнне завдання законопроєкту - легалізувати використання електросамокатів та зробити правила зрозумілими для всіх учасників руху.

Ключові норми законопроєкту про персональний електротранспорт передбачають, що їздити тротуарами на електросамокатах, моноколесах та сігвеї зможуть діти до семи років, але лише під наглядом дорослих. З 7 до 14 років - дозволено рух на тротуарах, велодоріжках, у дворових територіях, парках і скверах. А з 14 років дозволяється їздити лише по велодоріжках, а за їх відсутності - по краю проїжджої частини.

Крім того, органи місцевого самоврядування визначатимуть зони, де рух електросамокатів буде заборонено, для цього з’явиться спеціальний знак "Рух електросамокатів заборонено".

Потребу у врегулюванні цього електротранспорту підкріплює статистика. Так, за девʼять місяців 2025 року поліція зафіксувала 1 144 ДТП за участю електросамокатів та інших легких електрозасобів. Унаслідок аварій загинули 14 осіб, ще 765 отримали травми.

Зазначається, що в останні роки пересування на електросамокатах вулицями заборонила низка європейських міст: Париж, Мадрид, румунська П’ятра-Нямц. Із січня 2026 року їх остаточно заборонять у Празі. При цьому в Барселоні, Лондоні та Римі вже суттєво обмежили їх використання.

В Україні із законопроєкту, порівняно з першим читанням, прибрали норми про жорстке регулювання швидкості, обов’язкові шоломи та світлоповертачі. Ці вимоги надалі визначатимуться підзаконними актами.

Нові правила в Україні набудуть чинності через три місяці після опублікування закону. Але законопроєкт ще має пройти друге читання в парламенті.

Електросамокати в Україні - останні новини

З середини жовтня в Івано-Франківську заборонять їздити на електросамокатах у центрі міста. Таким чином Івано-Франківськ став першим українським обласним центром, який запровадив подібну заборону.

Раніше повідомлялося, що в Києві визначать спеціальні місця для паркування електросамокатів та електровелосипедів. Тоді відмічалося, що ситуація з хаотичним паркуванням електросамокатів і велосипедів створює загрозу - зокрема, для маломобільних людей.

