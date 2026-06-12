У Львові готують нові правила їзди на електросамокатах: що та коли може змінитися

Серед запланованих нововведень – дозвіл на прокат з 16 років, обмеження швидкості руху на окремих ділянках, обов’язкова наявність захисних шоломів.

У Львові з 1 липня планують посилити правила користування електросамокатами. Відповідні пропозиції сьогодні розглянули на засіданні виконкому, повідомив мер міста Андрій Садовий.

Він зазначив, що торік у Львові троє дітей стали посмертними донорами після тяжких травм, пов’язаних з електросамокатами. Також, за його даними, за останні три місяці у місті госпіталізували понад 100 дітей, які постраждали через них. Тому влада розглянула пропозиції, які мають зробити користування електросамокатами у Львові безпечнішим.

За повідомленням Садового, з 1 липня пропонується запровадити наступні зміни:

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оператори прокату повинні забезпечити верифікацію віку користувачів, а прокат електросамокатів має бути доступний лише з 16 років;

визначити аварійно небезпечні ділянки, де швидкість електросамокатів буде обмежена до 15 км/год;

зробити використання захисних шоломів обов’язковим – для цього планується напрацювати відповідні зміни до правил благоустрою;

заборонити залишати прокатні електросамокати поза спеціально визначеними місцями для паркування.

Стосовно пропозицій заборонити електросамокати, мер відповів, що на сьогодні місто не має таких повноважень.

"Можна оголосити заборону хоч завтра. Але якщо самокати після цього продовжать їздити містом, це буде не рішення, а його імітація. Тому ми робимо те, що реально можемо зробити вже зараз: посилюємо правила, обмежуємо швидкість у небезпечних місцях та наполягаємо на змінах до державного законодавства. Жоден бізнес і жодна зручність не можуть бути важливішими за людське життя", - підсумував Садовий.

В Україні пропонують штрафувати за порушення правил їзди на електросамокатах

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який вперше врегульовує використання персонального легкого електротранспорту в Україні.

Згідно з документом, водіїв електросамокатів та іншого легкого електротранспорту прирівнюють до повноцінних учасників дорожнього руху. Планується зобов’язати їх рухатися в шоломі, заборонити користуватися під час руху телефоном та навушниками, керувати у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, перевозити пасажирів.

Також законопроектом визначається, де можна їздити електросамокатами, та встановлюються вимоги для дітей і підлітків.

За порушення визначених правил пропонується впровадити штрафи. Так, за перше порушення – штраф у розмірі 1700 грн, за повторне – до 3400 грн із конфіскацією відповідного електротранспортного засобу. Найсуворіше покарання передбачене за третє та кожне наступне порушення. У такому випадку пропонується застосовувати штраф у розмірі 17 тис. грн та виправні роботи.

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