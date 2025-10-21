Раніше заступник мера Праги Зденек Гржиб назвав цей популярний туристичний транспорт "хаосом на тротуарах".

У чеській столиці Празі з 1 січня 2026 року планують заборонити прокат електросамокатів.

Це рішення було ініційовано на тлі критики з боку заступника мера міста Зденека Гржиба, який назвав цей популярний туристичний транспорт "хаосом на тротуарах", пише The Independent.

Зазначається, що в понеділок, 20 жовтня 2025 року, члени міської ради Праги офіційно схвалили суттєвий перегляд правил спільного користування транспортом. Хоч у такий спосіб і буде запроваджено нові правила паркування як педальних, так і електровелосипедів, у нових правилах вочевидь не буде положень про електросамокати, що фактично означатиме кінець послуг спільного користування ними в місті.

"Кінець електросамокатів схвалено! Ми запроваджуємо чіткі правила, які очистять громадський простір від неконтрольованого руху самокатів, що часто використовувалися в центрі міста скоріше як туристична визначна пам'ятка, ніж як засіб пересування, і створювали хаос на тротуарах і в пішохідних зонах", – заявив Гржиб.

Де ще в Європі заборонено прокат електросамокатів

Прокат електросамокатів став користуватися величезною популярністю серед туристів у Європі наприкінці 2010-х років. Однак оскільки їхній рух жодним чином не регулювався, в підсумку натовпи неконтрольованих гонщиків, нерідко "під градусом", викликали праведний гнів городян.

Після пандемії коронавірусу багато великих європейських міст почали запроваджувати правила для електросамокатів, а деякі взагалі заборонили їх прокат. Наприклад, так сталося в Парижі та Мадриді. Тим часом в Італії запровадили обов'язкове носіння шоломів і страховку для самокатників, а у Фінляндії електросамокати заборонені для осіб, молодших за 15 років.

До слова, боротися з електросамокатами вирішили і в Україні. Не так давно в Івано-Франківську ввели заборону на поїздки на електросамокатах у центрі міста. Ба більше, наразі Верховна Рада вже готує законопроєкт, який врегулює використання персонального електротранспорту в Україні. Зокрема, документ визнає електросамокати, моноколеса і сігвеї повноцінними учасниками дорожнього руху, забороняє їм рух тротуарами і вводить окремий дорожній знак.

