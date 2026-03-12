Електросамокати знову з'являться на вулицях міст України

В людних зонах у електросамокатах діють геолокаційні обмеження швидкості.

Сервіс оренди електросамокатів Bolt відновлює роботу після зимової перерви та оголошує старт нового сезону у 2026 році.

Як повідомил у пресслужбі компанії, електросамокати знову доступні в Києві, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Житомирі, Запоріжжі, Черкасах, Ужгороді та Білій Церкві. Згодом сервіс також запуститься у Рівному.

Зазначається, що в людних зонах діють геолокаційні обмеження швидкості, що допомагають мінімізувати ризики для пішоходів. Також внутрішні системи аналізують стиль керування та фіксують небезпечну поведінку.

Водночас Bolt закликає користувачів відповідально ставитися до власної безпеки:

перед початком поїздки перевіряти технічний стан самоката;

користуватися велодоріжками;

обирати передбачувану манеру керування.

Для додаткового захисту рекомендується використовувати шолом і уникати поїздок за несприятливих погодних умов.

Електросамокати на вулицях – останні новини

У жовтні 2025 року повідомлялося, що народні депутати підготували законопроєкт, який врегулює використання персонального електротранспорту в Україні. Документ визнає електросамокати, моноколеса та сігвеї повноцінними учасниками дорожнього руху, забороняє їм рух тротуарами та вводить окремий дорожній знак.

А у чеській столиці Празі з 1 січня 2026 року планують заборонити прокат електросамокатів. Це рішення було ініційовано на тлі критики з боку заступника мера міста Зденека Гржиба, який назвав цей популярний туристичний транспорт "хаосом на тротуарах".

