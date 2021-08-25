"Це наш обов'язок перед усіма, хто програв битву до того, як вакцини стали доступні", - заявив очільник МОЗ.

На тлі зростання числа хворих, госпіталізованих і померлих від коронавірусу в Греції вводять додаткові обмеження для невакцинованих людей.

Про це повідомляє Associated Press.

Зокрема, як заявив грецький міністр охорони здоров'я Василіс Кікіліас, щоб продовжувати працювати, невакциновані люди будуть змушені щотижня здавати тест на COVID-19 в приватних структурах.

А від працівників сфер науки, туризму, громадського харчування та розваг, а також школярів і студентів вимагатимуть два тести на тиждень.

Причому всі, крім школярів, будуть оплачувати вартість тестування - а це 10 євро - зі своєї кишені.

Читайте такожГреція змінила умови в'їзду в країну для туристів: що варто знаті мандрівникамКрім того, в розважальні заклади, ресторани, бари і кафе пускатимуть тільки вакцинованих відвідувачів або тих, хто нещодавно видужав.

Однак в кінотеатри, театри, музеї, археологічні об'єкти і тренажерні зали невакцинованих пускатимуть, але тільки при наявності негативних результатів експрес-тесту, отриманих не раніше, ніж за 48 годин до цього.

Крім того, для подорожі на повітряному, водному транспорті, поїзді або автобусі всім пасажирам у віці від 12 років також буде необхідно надати доказ вакцинації, одужання від COVID-19 або негативні результати експрес-тесту.

Нові обмеження діятимуть з 13 вересня по 31 березня.

"Це наш обов'язок перед усіма, хто програв битву до того, як вакцини стали доступні. Це наш обов'язок перед мільйонами громадян, які протягом 18 місяців пандемії дбали про себе і своїх співгромадян, тижнями не спали ночами, доглядаючи за пацієнтами, закривали свої магазини і залишилися без роботи через цю колосальну пандемію, працювали і вчилися віддалено", - сказав Кікіліас.

Варто відзначити, що на сьогодні з 10,7 млн населення Греції вакцинацію від коронавірусу завершили вже близько 5,6 млн осіб.

Раніше повідомлялося про плани грецької влади заборонити працювати в навчальних закладах нещепленим адміністраторам і викладачам.

Автор: Станислав Кожемякин