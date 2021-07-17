Державних службовців, які відмовляються пройти вакцинацію, відправлятимуть у неоплачувану відпустку "до кінця пандемії".

Уряд Греції наступного тижня представить рішення, яке регулює обов'язкову вакцинацію державних службовців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За даними видання, державних службовців, які відмовляються пройти вакцинацію, відправлятимуть у неоплачувану відпустку "до кінця пандемії", що, по суті, означає, що співробітникам буде дозволено повернутися до роботи, тільки коли влада визнає, що небезпеки для здоров'я більше не існує.

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Ще одне очікуване положення в нових правилах, що регулюють обов'язкові щеплення, полягає в тому, що роботодавці в приватному секторі матимуть право запитувати у працівника свідоцтво про вакцинацію.

"Це не робить вакцинацію обов'язковою і не є причиною для звільнення, хоча в приватному секторі нічого не можна сприймати як належне", говориться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше усіх медичних працівників та персонал притулків для літніх людей у Греції зобов’язали щепитися від COVID-19.

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Автор: Катерина Гірник