Новий туристично-культурного хаб є інклюзивним.

У Києві представили інтернет-платформу про туристичні та святкові локації міста.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, на порталі можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт тощо.

Зазначається, що новий туристично-культурного хаб є інклюзивним – для людей із порушеннями зору доступні різні версії сайту.

Також на порталі представлені 3D-тури. Користувачі можуть віртуально побувати в таких локаціях: київський зоопарк; станція метрополітену "Золоті Ворота"; печери Києво-Печерської Лаври; пішохідно-велосипедний міст; музей "Золоті Ворота"; парк "Наталка"; музей Михаїла Булгакова; Замок Річарда Левове серце (екстер’єр) та панорама Лисої гори; Пейзажна алея; інтер’єри приміщення КМДА та інших локаціях.

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У КМДА звернули увагу, що команда проекту "Київ Цифровий" також оновила розділ "Афіша". У застосунку з’явився розділ "Святкові події", у якому зібрали найцікавіші новорічні та різдвяні локації та виступи.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня у Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни. Цього року ялинку прикрашають 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів і яскрава гірлянда довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола.