Столиця України посіла четверте місце

Столиця України - Київ - посіла четверту сходинку в рейтингу за популярністю в Instagram, обійшовши такі популярні історичні міста, як Флоренція, Прага та Будапешт.

Локації світової спадщини ЮНЕСКО, розташовані у серці країни, викликали цілий шквал лайків. За версією Design bundles столиця України посіла четверте місце, поступившись лише Риму, Ріо і Венеції.

Загалом історичні місця Києва тегали 21,9 мільйона разів.

Топ-10 найпопулярніших міст в Instagram

Рим; Ріо-де-Жанейро; Венеція; Київ; Флоренція; Прага; Будапешт; Бразиліа; Санкт-Петрбург; Кіто.

Нагадаємо, раніше центр Києва, зокрема мікрорайон Золотих воріт посів 16 місце у британському рейтингу 49 найкращих районів світу. Укладачі назвали його історичним серцем міста та водночас зразком прогресивності.

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Автор: Вікторія Гордієнко