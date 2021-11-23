Київ потрапив до ТОП-10 інстаграмних міст світу / фото ua.depositphotos.com

Столиця України - Київ - посіла четверту сходинку в рейтингу за популярністю в Instagram, обійшовши такі популярні історичні міста, як Флоренція, Прага та Будапешт.

Локації світової спадщини ЮНЕСКО, розташовані у серці країни, викликали цілий шквал лайків. За версією Design bundles столиця України посіла четверте місце, поступившись лише Риму, Ріо і Венеції.

Загалом історичні місця Києва тегали 21,9 мільйона разів. 

Топ-10 найпопулярніших міст в Instagram

  1. Рим;
  2. Ріо-де-Жанейро;
  3. Венеція;
  4. Київ;
  5. Флоренція;
  6. Прага;
  7. Будапешт;
  8. Бразиліа;
  9. Санкт-Петрбург;
  10. Кіто.

Нагадаємо, раніше центр Києва, зокрема мікрорайон Золотих воріт посів 16 місце у британському рейтингу 49 найкращих районів світу. Укладачі назвали його історичним серцем міста та водночас зразком прогресивності.

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Автор: Вікторія Гордієнко