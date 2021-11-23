Київ потрапив до ТОП-10 інстаграмних міст світу / фото ua.depositphotos.com
Столиця України - Київ - посіла четверту сходинку в рейтингу за популярністю в Instagram, обійшовши такі популярні історичні міста, як Флоренція, Прага та Будапешт.
Локації світової спадщини ЮНЕСКО, розташовані у серці країни, викликали цілий шквал лайків. За версією Design bundles столиця України посіла четверте місце, поступившись лише Риму, Ріо і Венеції.
Загалом історичні місця Києва тегали 21,9 мільйона разів.
Топ-10 найпопулярніших міст в Instagram
- Рим;
- Ріо-де-Жанейро;
- Венеція;
- Київ;
- Флоренція;
- Прага;
- Будапешт;
- Бразиліа;
- Санкт-Петрбург;
- Кіто.
Нагадаємо, раніше центр Києва, зокрема мікрорайон Золотих воріт посів 16 місце у британському рейтингу 49 найкращих районів світу. Укладачі назвали його історичним серцем міста та водночас зразком прогресивності.