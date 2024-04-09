На мапі відображено понад 50 локацій по всьому місту, які постійно оновлюватимуть.

У Львові розробили "Квіткову карту міста", на якій нанесено актуальні місця цвітіння квітів та дерев у місті.

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, ця інтерактивна карта стане помічником для тих, хто хоче помилуватися красою цвітіння квітів та дерев у Львові, відкрити для себе нові мальовничі місця чи зробити фотографії.

Зазначається, що на "Квітковій карті Львова" можна знайти місця цвітіння тюльпанів, сакур, магнолій та груш Шантаклер. На мапі відображено понад 50 локацій по всьому місту, які постійно оновлюватимуть, щоб користувачі отримували найактуальнішу інформацію.

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"Львів навесні особливо чудовий. Ми хочемо, щоб спостереження за цвітінням квітів та дерев стало додатковою можливістю для львів'ян та гостей міста наповнитися позитивними енергією та емоціями. В час війни люди дуже потребують краси, світлих емоцій, спілкування та подій, які допоможуть наповнитись енергією. Карта – це перший крок, який допоможе скласти індивідуальний маршрут квітковим Львовом, відвідати маловідомі локації та ще краще познайомитися з містом", – зазначила начальниця управління туризму Львова Христина Лебедь.

В. о. начальника управління екології та природних ресурсів Галина Микітчак додала, що цьогоріч рання весна спонукала заквітнути дерева значно швидше, аніж торік.

"І щоб жителі та гості міста не пропустили цвітіння магнолій, сакур, глодів, райських яблунь у садах, груш Шантеклер ну і, звісно ж, тюльпанів, створено мапу цвітіння. Кольорове розмаїття, яке створюють квіти та дерева, додають нашому місту величі, яка є свідченням перемоги весни та тепла над холодом та темрявою", – підкреслила вона.

У міськраді також поінформували, що, окрім квіткової карти, місто спільно з бізнесом готують у Львові багато тематичний подій і заходів, об’єднаних навколо теми цвітіння: художні пленери, музика, ярмарки, квіткове меню в закладах міста, майстер-класи з догляду і вирощування композицій, флешмоб квіткових фото чи відео.

"Це все заплановано на період з середини квітня до середини травня, що, окрім цвіту, включає в себе ще й День міста і Великдень", - йдеться у повідомленні.

У Києві розпочали квітнути магнолії

У ботанічному саду Києва розпочався період цвітіння магнолій. Його тривалість становить близько двох тижнів залежно від виду.

Окрім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені Гришка, дерева ростуть у парках і скверах столиці. За даними КМДА, магноліями, зокрема, можна помилуватися на таких локаціях: Пейзажна алея; парк ім. Шевченка; пл. Щекавицька; парк "Наталка"; парк "Кіото"; парк "Партизанської слави"; парк "Відрадний".

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