Через пандемію коронавірусу кількість учасників забігу довелося обмежити.

Кількасот людей у німецькому Міхендорфі взяли участь у своєрідному марафоні – пробіглися вуличками міста у костюмах Санта-Клаусів.

Про святковий забіг перед Різдвом йдеться в сюжеті ТСН.

Цього року через пандемію кількість учасників довелося обмежити. Окрім того, бігти дозволялося лише невеличкими групами, дотримуючись дистанції й обов'язково у масках.

Карантин у Німеччині: що відомо

Карантинні заходи в Німеччині, що діють з початку листопада, продовжили до 10 січня. Раніше передбачалося, що обмежувальні заходи будуть діяти до 20 грудня.

У країні будуть як і раніше закриті ресторани, кафе, спортивні зали, музеї, театри.

Школи та дитячі садки відкриті, також відкритими залишаються магазини, хоча в них і діють обмеження за кількістю покупців. Люди можуть збиратися на вулиці або вдома групами не більше п'яти осіб з двох домогосподарств.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Ольга Робейко