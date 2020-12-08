У Німеччині відбувся святковий забіг Санта-Клаусів
Кількасот людей у німецькому Міхендорфі взяли участь у своєрідному марафоні – пробіглися вуличками міста у костюмах Санта-Клаусів.
Про святковий забіг перед Різдвом йдеться в сюжеті ТСН.
Цього року через пандемію кількість учасників довелося обмежити. Окрім того, бігти дозволялося лише невеличкими групами, дотримуючись дистанції й обов'язково у масках.
Карантин у Німеччині: що відомо
- Карантинні заходи в Німеччині, що діють з початку листопада, продовжили до 10 січня. Раніше передбачалося, що обмежувальні заходи будуть діяти до 20 грудня.
- У країні будуть як і раніше закриті ресторани, кафе, спортивні зали, музеї, театри.
- Школи та дитячі садки відкриті, також відкритими залишаються магазини, хоча в них і діють обмеження за кількістю покупців. Люди можуть збиратися на вулиці або вдома групами не більше п'яти осіб з двох домогосподарств.
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