Далеко не у всіх популярних туристичних країнах Європи справи зі знанням англійської мови йдуть добре.

Англійська вважається найпоширенішою мовою в світі, адже саме нею найчастіше ведеться міжнародне спілкування. Тому подорожуючи за кордон, багато туристів впевнені, що саме знання англійської мови допоможе їм вирішити багато питань за місцем відпочинку.

Втім, як свідчать свіжі дані щорічного English Proficiency Index за 2023 рік, далеко не у всіх популярних туристичних країнах справи зі знанням англійської мови йдуть добре.

Аналізуючи результати 2,2 мільйона дорослих, які склали стандартні тести EF з англійської мови в 2022 році в 113 країнах світу, кожній країні присвоювався рейтинг з максимальних 800 балів.

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У підсумку рейтинг очолили Нідерланди, жителі яких набрали 647 балів. Загалом до топ-12 (країни з дуже високою компетентністю в англійській мові) потрапили десять країн Європи: Австрія (3), Данія (4), Норвегія (5), Швеція (6), Бельгія (7), Португалія (8), Німеччина (10), Хорватія (11), Греція (12). Другу сходинку посів Сінгапур, а Південна Африка – дев'яту.

У другій категорії (висока компетентність) опинилося 18 країн, включаючи більшість сусідніх з Україною: Польща (13), Румунія (15), Угорщина (17) і Словаччина (18). Також в цю категорію потрапили такі європейські країни, як Фінляндія (14), Болгарія (16), Литва (21), Люксембург (22), Естонія (23), Сербія (24), Чехія (26) і Швейцарія (30).

Україна ж потрапила в третю категорію (Середня компетентність), зайнявши 45 сходинку з 530 балами. Це 31 з 34 місць серед країн Європи, представлених в рейтингу – нижче тільки Вірменія (48), Туреччина (66) і Азербайджан (83), останні дві опинилися в четвертій категорії (низька компетентність). Водночас у третій категорії опинилися багато популярних європейських туристичних напрямків: Грузія (32), Іспанія, Італія, Молдова (всі три розділили 35 сходинку), Албанія (39) і Франція (43).

Ну а найгірше справи з англійською йдуть в Демократичній Республіці Конго (113), Таджикистані (112) і Ємені (111). Всього в п'ятій категорії (дуже низька компетентність) опинилися 22 країни, в тому числі Узбекистан (93), Таїланд (101) і Казахстан (104).

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2023 року Верховна Рада України підтримала в першому читанні президентський законопроект, яким офіційно закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

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