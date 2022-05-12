Нове правило набуде чинності з 16 травня 2022 року.

Громадяни, які планують подорожувати до країн Європи літаками, більше не будуть зобов'язані носити маску від коронавірусу в аеропортах і під час авіаперельотів.

Нові правила авіаперельотів до ЄС, згідно з рішенням Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) і Європейського центру профілактики і контролю захворювань (ECDC), набудуть чинності з 16 травня 2022 року, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

"З наступного тижня маски для обличчя більше не будуть обов'язковими при авіаперельотах у всіх випадках, що в цілому відповідає мінливим вимогам національної влади по всій Європі до громадського транспорту", – заявив виконавчий директор EASA Патрік Кі.

Директор EASA розцінив недавнє рішення як великий крок вперед у нормалізації авіаперельотів як для пасажирів, так і для членів екіпажу. Однак він підкреслив, що пасажири повинні поводитися відповідально, а також поважати вибір оточуючих.

Кі підкреслив, що пасажир, який кашляє і чхає, все ж повинен носити маску для заспокоєння тих, хто сидить поруч.

"Незважаючи на те, що ризики залишаються, ми бачимо, що немедикаментозні втручання і вакцини дозволили нам повернутися до нормального життя", – додала директор ECDC Андреа Аммон.

Відзначимо, багато європейських країн скасували більшість обмежень, запроваджених у зв'язку з поширенням коронавірусу, а кілька європейських і американських авіакомпаній в приватному порядку скасували вимогу носити маски для обличчя.

Як повідомляв УНІАН, раніше Данія стала першою країною, яка оголосила про тимчасове припинення програми вакцинації проти COVID-19 через високі показники імунізації і зниження числа інфікованих.