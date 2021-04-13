Компанія не проти доставляти канабіс після легалізації його вживання в США.

Uber планує зайнятися доставкою марихуани в США.

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Про це повідомляє The Verge.

Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що компанія, яка займається пасажирськими перевезеннями, розгляне можливість доставки канабісу, "коли дорога буде вільною".

"Коли вступлять в силу федеральні закони, ми обов'язково розглянемо це", - сказав Хосровшахі.

Як повідомляється, каннабіс залишається незаконним на федеральному рівні, але близько трьох десятків штатів США декриміналізували цей наркотик або для медичних, або для рекреаційних цілей - деякі для обох цілей.

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Автор: Катерина Лиманська