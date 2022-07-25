Передбачається здійснення безвізових поїздок строком до 90 днів протягом 180 днів.

Україна і Гватемала підписали міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеі Файа.

"Радий повідомити, що в рамках візиту було підписано міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Переконаний, що це сприятиме не тільки розвитку бізнесових і соціальних зв'язків між нашими країнами і народами", - заявив Зеленський.

Окремо глава держави сказав, що з Гватемалою започатковано торговельно-економічний діалог для реалізації конкретних проектів.

Також гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української агропромислової продукції без посередників та у налогодженні промислових зв'язків.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня уряд України схвалив проект угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог.

Положеннями проекту угоди передбачається можливість здійснення громадянами України та громадянами Республіки Гватемала взаємних безвізових поїздок строком до 90 днів протягом 180 днів.

Відповідно до угоди, між Україною та Республікою Гватемала встановлюється взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Україна та Гватемала мають дружні та партнерські відносини, Гватемала твердо підтримує Україну у протидії російській агресії.

Нині громадяни України користуються можливістю безвізового в’їзду до Гватемали з 2009 р. згідно з одностороннім рішенням гватемальської сторони. Для громадян Гватемали на сьогодні діє візовий режим в’їзду в Україну, зокрема е-Віза. Нова угода дозволить закріпити взаємний безвіз на постійній основі.

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