Гватемала підтримує незалежність і територіальну цілісність України.

Гватемала підтримує створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за повномасштабну війну проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній прес-конференції з президентом Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеі Файа.

Президент України заявив, що президент Гватемали здійснює перший візит з числа лідерів країн Латинської Америки з 24 лютого і за останні 12 років.

"Надзвичайно вагомо, що такий візит відбувається саме зараз, у час жорстокої і колонізаторської війни Російської Федерації проти нашого народу, проти України", - наголосив Зеленський і додав, що Україна вдячна Гватемалі за підтримку і президенту цієї країни за принциповість.

"Всюди у світі зараз відчуваються серйозні наслідки російської агресії. Це і продовольча криза, і цінова дестабілізація всюди, і на енергетичних ринках, і надзвичайні політичні виклики в усьому міжнародному правопорядку. Для громадян десятків держав і у Латинській Америці також несправедливо зростає вартість життя лише тому, що одна держава, одна Російська Федерація, вирішила зламати існуючі політичні та економічні відносини у світі", - заявив Зеленський.

"Тільки разом ми можемо захистити світ, міжнародний правопорядок. Я вдячний Гватемалі за чітку послідовну підтримку нашої держави і територіальної цілісності, захисту нашого суверенітету, за незмінну позицію щодо захисту людських прав і фундаментальне право кожного народу на свою свободу і на незалежність", - сказав Зеленський.

Президент України заявив, сьогодні з гватемальським колегою було домовлено й надалі об'єднувати спільні зусилля на міжнародних майданчиках з метою подальшої ізоляції Росії і збільшення для неї ціни за війну та дестабілізацію життя народів.

Також Зеленський подякував Гватемалі за підтримку санкційної політики проти Росії.

"І я радий, що Гватемала готова долучитися до просування ініціативи створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочини агресії проти народу України", - наголосив Зеленський.

Своєю чергою, президент Гватемали заявив, що висловлює повагу Збройним силам України, які хоробро продовжують боротьбу. Він сказав, що не може мовчати, коли в Україні вмирають люди, і наголосив, що світу треба більш ніж раніше боротися за демократію, мир і за дипломатичне рішення проблем між країн. На його переконання, треба об'єднати зусилля, аби закінчити війну, яку Росія розпочала проти України.

"З кожним днем, коли продовжується цей конфлікт, втрачаються людські життя, і ми маємо покласти цьому край", - заявив він.

Президент Гватемали сказав, що його країна не буде пасивно спостерігати за тим, що відбувається в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав учасників міжнародної конференції щодо притягнення Росії до відповідальності, що проходила у Гаазі, створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності.

45 країн-учасників конференції погодили політичну декларацію про співробітництво в розслідуванні військових злочинів РФ в Україні.

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