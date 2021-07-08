У МЗС пообіцяли забезпечити їжею пасажирів, які застрягли в аеропорту.

Українське консульство в турецькій Анталії з'ясує причини затримки рейса до Одеси.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Один із пасажирів рейсу Анталія-Одеса звернувся на "гарячу лінію" МЗС України. Ми негайно доручили українському консульству в Анталії з'ясувати причину затримки рейсу та зайнятися питанням забезпечення пасажирів харчуванням", - зазначив він.

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Ніколенко додав, що консули докладають максимум зусиль, щоб права українських громадян були повністю дотримані.

Як повідомляли ЗМІ, вже понад 10 годин не можуть вилетіти з аеропорту Анталії громадяни України, серед них є немовлята. При цьому, у людей немає води та їжі. Водночас про причини затримки рейсу їм не повідомляють.

Затримки рейсів до Туреччини

Нагадаємо, що проблеми з вильотом до Туреччини спостерігалися 1 липня в аеропорту "Бориспіль". Тоді пасажирам повідомили про затримку низки рейсів українських авіакомпаній у зв'язку з відсутністю дозволу на їх виконання з боку Туреччини.

Пізніше в той же день авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" пояснила, що затримки чартерних рейсів в Анталію (виліт за розкладом в ніч на 1 липня) були викликані різким сезонним збільшенням кількості рейсів і відновленням авіасполучення Туреччини з РФ.

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Автор: Тетяна Поляковська