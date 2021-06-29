Потрапити з Києва до Тернополя можна буде за 6 годин.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) з 2 липня запускає фірмовий швидкісний поїзд "Інтерсіті" (№747/748) сполученням Київ - Тернопіль.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що з Києва поїзд курсуватиме з 2 липня, з Тернополя - з 3 липня.

З Києва поїзд відправлятиметься щодня о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Назад він відправлятиметься також щодня о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.

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Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську.

Згідно з повідомленням, попередньо, з метою вивчення попиту, курсування поїзда призначено до 31 серпня.

Плани "Укрзалізниці" на літо 2021

"Укрзалізниця" у червні призначила 11 додаткових поїздів до моря - в Одесу, Бердянськ і Генічеськ.

З 1 липня і на літній період "Укрзалізниця" продовжує маршрути поїздів №43/44 Івано-Франківськ - Київ та №118/117 Чернівці - Київ до Чернігова.

З 1 червня "Укрзалізниця" у зв'язку зі стабілізацією ситуації з коронавірусом відновила міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини.

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Автор: Павло Степанець