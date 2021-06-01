Квитки з української столиці до Відня коштують трохи більше двох тисяч гривень.

Україна після понад річної перерви відновлює міжнародне залізничне сполучення. Розпочнуть з Австрії та Угорщини. З Києва відправився потяг до Відня, який зупинятиметься і в Будапешті.

Проте, назвати його цілим потягом не можна, це лише один вагон, який на кордоні з Угорщиною переставлять на більш вужчі колеса і відправлять далі вже з європейським локомотивом.

Подорожуватимуть пасажири у купе по три особи. В самому купе встановлено умивальник для зручності. Будуть в потягу пригощати кавою і чаєм, йдеться в сюжеті ТСН.

Наразі з першим рейсом виїхав із Києва лише один пасажир, але повертатись цей вагон буде повним, адже уже розкуплені всі квитки.

Читайте також"Укрзалізниця" продовжила курсування поїздів Харків - Дніпро - ХарківЯк і для інших подорожей за кордон українці повинні здати тест на коронавірус, здають їх і провідники. Проте перед посадкою їх показувати не треба, це вже відповідальність самих пасажирів.

Квитки на таку подорож коштують трошки більше 2 тис. грн.

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Автор: Ірина Погоріла