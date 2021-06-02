Зазначені поїзди об'єднають такі важливі туристичні центри як Чернігів, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Львів та Івано-Франківськ.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) прийняла рішення з 1 липня 2021 року та на літній період продовжити маршрути поїздів № 43/44 Івано - Франківськ-Київ та №118/117 Чернівці-Київ до Чернігова.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"З 1 липня цього року "Укрзалізниця" продовжує до Чернігова маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ - Київ та №118/117 Чернівці - Київ. Потяги курсуватимуть із зупинкою на станції Ніжин. Маршрути продовжені на період масових літніх перевезень, а квитки можна придбати вже зараз", - сказано в повідомленні.

Поїзд Івано-Франківськ - Київ - Чернігів відправлятиметься з Івано-Франківська о 21:55 та прибуватиме до Чернігова о 12:43. У зворотному напрямку відправлення о 14:40 та прибуття до Івано-Франківська о 5:43.

Поїзд курсуватиме через день.

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Поїзд Чернівці - Київ - Чернігів з Чернівців відправлятиметься о 19:46 та прибуватиме до Чернігова о 12:06. У зворотному напрямку відправлення о 16:09 та прибуття до Чернівців о 7:57.

Він курсуватиме в певні дні тижня (УЗ не уточнила, в які саме).

Зазначається, що зазначені поїзди об'єднають такі важливі туристичні центри, як Чернігів, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Львів та Івано-Франківськ.

Нові залізничні маршрути на літо 2021

1 червня "Укрзалізниця" у зв'язку зі стабілізацією ситуації з коронавірусом відновила міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини.

З 3 червня "Укрзалізниця" запускає поїзд Лисичанськ - Одеса.

Також у червні УЗ запускає два нових поїзди до моря до Генічеська (Херсонська область) з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.

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Автор: Павло Степанець