У катакомбах Одеської області відкрили резиденцію Святого Миколая /фото Світлана Ганич

Сьогодні в катакомбах Одеської області відкрили резиденцію Святого Миколая.

Про це УНІАН повідомила Світлана Ганич - голова громадської організації" майстри чудес", яка є співорганізатором проекту.

Резиденція знаходиться в приміщенні, впритул прилеглому до відомої художньої галереї, визнаної минулого року найбільшим підземним арт-простором Європи. Галерея та резиденція, яка відкрилася сьогодні, розміщені в селі Нерубайське - в місцевих катакомбах, на глибині близько 15 метрів.

Як пояснила громадська діячка, щоб потрапити "на прийом" до Святого Миколая, потрібно пройти повз картин.

Святий Миколай у підземеллі приймає дітей / фото Лана Вєтрова

"Для резиденції Святого Миколая ми облаштували все так, щоб обстановка була максимально наближена до живої природи, і водночас створювалося відчуття чарівництва. На стіні приміщення зображені дерева, "простір" за якими світиться, що створює ефект перебування в справжньому лісі", - розповіла Ганич.

У резиденції є банер з будиночком, сніг і новорічна ялинка/фото Світлана Ганич

У кімнаті - банер із зображенням будиночка, бутафорський сніг, сніжинки та новорічна ялинка. Святий Миколай зустрічає дітей, сидячи за спеціальним столом. Він спілкується з кожною дитиною окремо та дарує подарунок. Допомагає Святому Миколаю "ангел".

Підземна резиденція працюватиме щодня до 10 січня./ фото Лана Вєтрова

Підземна резиденція працюватиме щодня до 10 січня.

Як повідомляв УНІАН, восени 2018 року в катакомбах, в передмісті Одеси, відкрили постійну картинну галерею. Вона облаштовані в одному з відсіків підземелля, біля Нерубайського Музею партизанської слави. Картини написані спеціальними нечутливими до впливу вологи фарбами, які світяться в темряві.

У 2020 році ця галерея офіційно визнана найбільшим підземним арт-простором Європа.

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Автор: Лариса Козова