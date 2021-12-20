Святий Миколай приймає дітей в "лісі", що святиться, розташованому в підземеллі.

Сьогодні в катакомбах Одеської області відкрили резиденцію Святого Миколая.

Про це УНІАН повідомила Світлана Ганич - голова громадської організації" майстри чудес", яка є співорганізатором проекту.

Резиденція знаходиться в приміщенні, впритул прилеглому до відомої художньої галереї, визнаної минулого року найбільшим підземним арт-простором Європи. Галерея та резиденція, яка відкрилася сьогодні, розміщені в селі Нерубайське - в місцевих катакомбах, на глибині близько 15 метрів.

Як пояснила громадська діячка, щоб потрапити "на прийом" до Святого Миколая, потрібно пройти повз картин.

"Для резиденції Святого Миколая ми облаштували все так, щоб обстановка була максимально наближена до живої природи, і водночас створювалося відчуття чарівництва. На стіні приміщення зображені дерева, "простір" за якими світиться, що створює ефект перебування в справжньому лісі", - розповіла Ганич.

У кімнаті - банер із зображенням будиночка, бутафорський сніг, сніжинки та новорічна ялинка. Святий Миколай зустрічає дітей, сидячи за спеціальним столом. Він спілкується з кожною дитиною окремо та дарує подарунок. Допомагає Святому Миколаю "ангел".

Підземна резиденція працюватиме щодня до 10 січня.

Як повідомляв УНІАН, восени 2018 року в катакомбах, в передмісті Одеси, відкрили постійну картинну галерею. Вона облаштовані в одному з відсіків підземелля, біля Нерубайського Музею партизанської слави. Картини написані спеціальними нечутливими до впливу вологи фарбами, які світяться в темряві.

У 2020 році ця галерея офіційно визнана найбільшим підземним арт-простором Європа.

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Автор: Лариса Козова