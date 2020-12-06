Розташована в одеських катакомбах художня галерея визнана найбільшим підземним арт-простором Європи.
Читайте такожНа Кіровоградщині відкрили музей ґудзиків (відео)Як передає кореспондент УНІАН, відповідний сертифікат «найбільший підземний арт-простір у катакомбах» 6 грудня творцям галереї вручила керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.
Як зазначила Вєтрова, об'єкти арт-підземелля справляють фантастичне враження, оскільки вони світяться в темряві.
«Вони створені з використанням самосвітних фарб і люмінофорів. Національний Реєстр Рекордів офіційно підтверджує, що це - єдиний в Європі підземний арт-простір в катакомбах. Місцеві художники з арт-студії «Золотий Перетин» під керівництвом Марії Василевської зуміли створити дивовижну синергію історії та сучасності», - заявила Вєтрова.
Співорганізатор рекорду - ГО «Майстри чудес».
Як уточнила УНІАН художниця Світлана Ганіч, експозиція об'єднує картинну галерею та інсталяції «Сад чудес», центральна фігура якого - жар-птиця.
Картини світяться, завдяки використанню спеціального складу фарб, об'єкти, яких зараз понад 40, підсвічуються ультрафіолетом, також забезпечується музичний супровід.
За словами відвідувачів експозиції, створюється ефект «чогось містичного, і водночас - того, що розслабляє та заспокоює нервову систему».
Галерея в одеських катакомбах: що відомо
- Галерея, що відкрилася у 2018 році, знаходиться в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області - в місцевих катакомбах, на глибині близько 15 метрів.
- Вона облаштована в одному з відсіків підземелля, біля Нерубайського Музею партизанської слави.
- Довжина експозиції становить 114,4 метра.
- Підземна експозиція об'єднує картинну галерею та інші арт-інсталяції.
- Картини написані спеціальними нечутливими до впливу вологи фарбами, які світяться в темряві.
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