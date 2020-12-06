Тут створені спеціальними фарбами картини світяться в темряві.

Розташована в одеських катакомбах художня галерея визнана найбільшим підземним арт-простором Європи.

Читайте такожНа Кіровоградщині відкрили музей ґудзиків (відео)Як передає кореспондент УНІАН, відповідний сертифікат «найбільший підземний арт-простір у катакомбах» 6 грудня творцям галереї вручила керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Як зазначила Вєтрова, об'єкти арт-підземелля справляють фантастичне враження, оскільки вони світяться в темряві.

«Вони створені з використанням самосвітних фарб і люмінофорів. Національний Реєстр Рекордів офіційно підтверджує, що це - єдиний в Європі підземний арт-простір в катакомбах. Місцеві художники з арт-студії «Золотий Перетин» під керівництвом Марії Василевської зуміли створити дивовижну синергію історії та сучасності», - заявила Вєтрова.

Співорганізатор рекорду - ГО «Майстри чудес».

Як уточнила УНІАН художниця Світлана Ганіч, експозиція об'єднує картинну галерею та інсталяції «Сад чудес», центральна фігура якого - жар-птиця.

Картини світяться, завдяки використанню спеціального складу фарб, об'єкти, яких зараз понад 40, підсвічуються ультрафіолетом, також забезпечується музичний супровід.

За словами відвідувачів експозиції, створюється ефект «чогось містичного, і водночас - того, що розслабляє та заспокоює нервову систему».

Галерея в одеських катакомбах: що відомо

Галерея, що відкрилася у 2018 році, знаходиться в селі Нерубайське Біляївського району Одеської області - в місцевих катакомбах, на глибині близько 15 метрів.

Вона облаштована в одному з відсіків підземелля, біля Нерубайського Музею партизанської слави.

Довжина експозиції становить 114,4 метра.

Підземна експозиція об'єднує картинну галерею та інші арт-інсталяції.

Картини написані спеціальними нечутливими до впливу вологи фарбами, які світяться в темряві.

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Автор: Лариса Козова