Туреччина продовжує поступово виходити із загальнонаціонального локдауну, введеного через зростання випадків захворювання на коронавірус.

На тлі зниження випадків захворювання на COVID-19 в країні, Туреччина 1 липня скасовує комендантську годину і обмеження на міжміські поїздки і пересування в міському громадському транспорті.

Про це оголосив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган після тригодинного засідання уряду в президентському палаці в Анкарі.

Крім того, з 1 липня в державних установах і організаціях країни буде відновлено нормальний режим роботи.

Ердоган також підкреслив важливість кожному отримати щеплення від коронавірусу, коли настає його черга. "Наша мета - вакцинувати всіх людей у ​​країні старше 18 років протягом декількох тижнів", - сказав він.

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Ердоган також закликав громадськість продовжувати дотримуватися правил гігієни та соціального дистанціювання, носити маски, передає Анадолу.

Коронавірус у Туреччині

У понеділок країна повідомила про 5294 нових випадки коронавірусу, включаючи 429 пацієнтів із симптомами, а також про 51 смерть та 5093 одужання за останні 24 години.

Попереднього разу Туреччина послаблювала карантин 1 червня. Тоді комендантську годину у будні скоротили на годину - з 22:00 до 05:00 (раніше з 21:00), а по суботах скасували локдаун вихідного дня, по неділях ця вимога залишалась.

Також кафе і ресторанам дозволили приймати відвідувачів з 7:00 до 21:00, а доставку їжі дозволили до опівночі.

Які карантинні обмеження в Туреччині діють для українських туристів

Туреччина в період пандемії стала чи не головним закордонним напрямком відпочинку для туристів з України. Навіть коли в країні діяв найжорсткіший локдаун, більшість карантинних обмежень не стосувалися іноземних відпочиваючих: на них не розповсюджувалася комендантська година та заборона подорожей між містами, вони могли відвідувати кафе та ресторани.

Влада Туреччини з 4 червня повернула вимогу щодо проходження ПЛР-тестів для пасажирів з України.

Також необхідно заповнти спеціальну онлайн-форму у проміжку часу за 72 години до поїздки до Туреччини.

Віза українцям для в'їзду до Туреччини теж не потрібна.

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Автор: Ірина Погоріла