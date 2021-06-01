Наразі українським туристам для в'їзду до Туреччини не потрібно здавати тест на коронавірус.

Туреччина поступово пом'якшує жорсткий карантин, що діяв протягом кількох місяців, зокрема, скоротивши комендантську годину і скасувавши "локдаун вихідного дня" у суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Відтепер комендантська година у будні дні та в суботу діятиме з 22:00 до 05:00, тоді як до 1 червня вона тривала на годину довше - з 21:00.

При цьому "локдаун вихідного дня", який раніше діяв цілодобово протягом двох днів, збережеться лише у неділю.

Водночас ресторани і кафе зможуть приймати клієнтів з 7:00 до 21:00, а доставка їжі буде можлива до опівночі.

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Також в Туреччині поступово почнуть відкриватися школи. Зокрема, з 1 червня школярі початкових класів два дні на тиждень почнуть вчитися у класах. Для середньої та старшої школи такий режим навчання почнеться з 7 червня. Водночас, у селах та районах з незначною щільністю населення учні початкової школи зможуть вчитися у класах 5 днів на тиждень. Навчальний рік у турецьких школярів закінчується 2 липня.

Слід зазначити, що щеплення від коронавірусу в Туреччині наразі отримали понад 16,8 млн осіб першою дозою, та понад 12,4 млн завершили вакцинацію.

Які карантинні обмеження в Туреччині діють для українських туристів

Туреччина в період пандемії стала чи не головним закордонним напрямком відпочинку для туристів, в тому числі з України. Навіть коли в країні діявив найжорсткіший локдаун, більшість карантинних обмежень не стосувалися іноземних відпочиваючих: на них не розповсюджувалася комендантська година та заборона подорожей між містами, вони могли відвідувати кафе та ресторани тощо.

Наразі українським туристам для в'їзду до Туреччини не потрібно здавати тест на коронавірус, самоізоляція по прибуттю теж не потрібна. Необхідно лише заповнювати спеціальну онлайн-форму у проміжку часу за 72 години до поїздки до Туреччини.

Віза українцям для в'їзду до Туреччини теж не потрібна.

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Автор: Марина Григоренко