Туреччина поступово пом'якшує жорсткий карантин, що діяв протягом кількох місяців, зокрема, скоротивши комендантську годину і скасувавши "локдаун вихідного дня" у суботу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.
Відтепер комендантська година у будні дні та в суботу діятиме з 22:00 до 05:00, тоді як до 1 червня вона тривала на годину довше - з 21:00.
При цьому "локдаун вихідного дня", який раніше діяв цілодобово протягом двох днів, збережеться лише у неділю.
Водночас ресторани і кафе зможуть приймати клієнтів з 7:00 до 21:00, а доставка їжі буде можлива до опівночі.
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Також в Туреччині поступово почнуть відкриватися школи. Зокрема, з 1 червня школярі початкових класів два дні на тиждень почнуть вчитися у класах. Для середньої та старшої школи такий режим навчання почнеться з 7 червня. Водночас, у селах та районах з незначною щільністю населення учні початкової школи зможуть вчитися у класах 5 днів на тиждень. Навчальний рік у турецьких школярів закінчується 2 липня.
Слід зазначити, що щеплення від коронавірусу в Туреччині наразі отримали понад 16,8 млн осіб першою дозою, та понад 12,4 млн завершили вакцинацію.
Які карантинні обмеження в Туреччині діють для українських туристів
- Туреччина в період пандемії стала чи не головним закордонним напрямком відпочинку для туристів, в тому числі з України. Навіть коли в країні діявив найжорсткіший локдаун, більшість карантинних обмежень не стосувалися іноземних відпочиваючих: на них не розповсюджувалася комендантська година та заборона подорожей між містами, вони могли відвідувати кафе та ресторани тощо.
- Наразі українським туристам для в'їзду до Туреччини не потрібно здавати тест на коронавірус, самоізоляція по прибуттю теж не потрібна. Необхідно лише заповнювати спеціальну онлайн-форму у проміжку часу за 72 години до поїздки до Туреччини.
- Віза українцям для в'їзду до Туреччини теж не потрібна.
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