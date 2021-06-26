Невдовзі мають відбутися ще два рейси.

До Києва з грецьких Салонік вилетіли 184 громадянина України, які раніше застрягли у Греції.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

“184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції. Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецької влади та іншими причетними”, - написав він.

Українські туристи застрягли в Греції через туркомпанію: що сталося

Грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в місті Салоніки, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України, хоча вони заплатили за послуги.

Водночас, як заявили в Mouzenidis Travel, у зв'язку з операційними та технічними можливостями компанією тимчасово, в період з 18 червня по 26 червня, припиняється прийом і обслуговування нових клієнтів на території Греції, якщо про інше не повідомлено окремо щодо бронювання.

Mouzenidis Travel пропонує перенесення турів, заброньованих на зазначені дати, на період з 1 вересня 2021 і далі або на літній сезон 2022 року за тим самим ціновим каталогом.

При цьому в компанія запевнили, що туристам, які вже вирушили в тур, буде надано туристичне обслуговування в повному обсязі, в тому числі зворотнє авіаперевезення.

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Автор: Олег Давигора