Повернення українців з Греції заплановано на 25-26 червня.

Міністерство закордонних справ заявляє, що завдяки роботі дипломатів в Україну повинні повернутися понад 500 українських туристів, у яких виникли проблеми з грецькою туристичною компанією Mouzenidis Travel.

Як повідомив у коментарі прес-служби МЗС України, посольство в Афінах та консульство України в Салоніках разом з Державним агентством розвитку туризму та українськими туроператорами працюють над вирішенням труднощів із поселенням в готелях та поверненням наших туристів на Батьківщину.

"Завдяки роботі дипломатів 25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 наших громадян", - йдеться у коментарі.

Зазначається, що дипломати докладають максимальних зусиль, аби жоден український турист в Греції не залишився напризволяще.

В МЗС нагадують, що задля уникнення проблемних ситуацій клієнти Mouzenidis Travel перед поїздкою до Греції мають обов‘язково зв‘язатися з готелем для перевірки дійсності придбаного туру.

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Також для отримання допомоги в Греції дипломати просять звертатися на цілодобові «гарячі лінії» посольства України в Афінах: +306932765606, та Консульства України в Салоніках: +306907962985

Українські туристи застрягли в Греції через туркомпанію: що сталося

Як повідомляв УНІАН, грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в місті Салоніки, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України, хоча вони заплатили за послуги.

Водночас, як заявили в Mouzenidis Travel, у зв'язку з операційними та технічними можливостями компанією тимчасово, в період з 18 червня по 26 червня, припиняється прийом і обслуговування нових клієнтів на території Греції, якщо про інше не повідомлено окремо щодо бронювання.

Mouzenidis Travel пропонує перенесення турів, заброньованих на зазначені дати, на період з 1 вересня 2021 і далі або на літній сезон 2022 року за тим самим ціновим каталогом.

При цьому в компанія запевнили, що туристам, які вже вирушили в тур, буде надано туристичне обслуговування в повному обсязі, в тому числі зворотнє авіаперевезення.

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Автор: Віталій Саєнко