Для початку Ізраїль має намір відкрити кордони тільки для вакцинованих і перехворілих коронавірусом туристів.

Ізраїль відкриє кордони для вакцинованих і перехворілих COVID-19 туристів з 23 травня 2021 року.

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Про це рішення від 13 квітня повідомила прес-служба Міністерства туризму Ізраїлю.

Відзначається, що на першому етапі пускати будуть невеликі групи туристів відповідно до встановленої квоти. Після аналізу перших результатів буде вивчена можливість збільшення туристичного потоку і допуск індивідуальних мандрівників.

При цьому туристи повинні будуть пройти ПЛР-тест перед посадкою на рейс, а також повторити процедуру і зробити серологічний тест для підтвердження наявності антитіл після прибуття в аеропорт Бен-Гуріон.

Водночас Ізраїль має намір вести переговори з іншими країнами про спільне визнання свідоцтв про вакцинацію, щоб виключити необхідність в серологічному дослідженні після прильоту.

"Державі Ізраїль час скористатися своєю перевагою як безпечної і імунізованої держави, щоб зміцнити свою власну економіку. Цілі напрямки індустрії туризму, включаючи гідів, готелі та транспортні компанії залежать від в'їзного туризму і не працюють більше року. Я щаслива дати старт процесу відновлення їхньої діяльності і сподіваюся, що це поставить галузь на шлях відновлення і повного повернення до стабільного і здорового туризму в Ізраїлі", - прокоментувала міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш Ха-Коен.

Відзначимо, при цьому поки не повідомляється, про громадян яких саме країн йдеться і, головне, які вакцини Ізраїль визнаватиме дійсними.

Коронавірус в Ізраїлі

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Автор: Марина Григоренко