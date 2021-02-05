Туристичний сезон в Туреччині запланований на квітень.
Про це заявив міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой, пише HaberTurk.
За словами міністра, в квітні почнеться сезон для внутрішнього туризму, потім в країну почнуть приїжджати гості з інших країн.
"Наша мета - розпочати туристичний сезон у квітні. Ми плануємо почати з туристичних регіонів. Сезон почнеться з Середземного моря і поступово перейде до Егейського регіону", - підкреслив Ерсой.
Ситуація з коронавірусом в Туреччині
- За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, за весь час пандемії в країні коронавірусом заразилися понад 2,5 млн осіб. З них понад 2,3 млн громадян одужали, 26 тис. — померли. За останню добу в Туреччині коронавірусом заразилися 627 осіб, близько 9 тис. осіб одужали, ще 113 пацієнтів померли.
- Наразі Туреччина пускає іноземних туристів, але тільки з низкою умов. Також в країні діють карантинні обмеження, які обмежують можливості для відпочинку.
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