Спочатку країна буде відкрита для внутрішнього туризму.

Туристичний сезон в Туреччині запланований на квітень.

Про це заявив міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой, пише HaberTurk.

За словами міністра, в квітні почнеться сезон для внутрішнього туризму, потім в країну почнуть приїжджати гості з інших країн.

"Наша мета - розпочати туристичний сезон у квітні. Ми плануємо почати з туристичних регіонів. Сезон почнеться з Середземного моря і поступово перейде до Егейського регіону", - підкреслив Ерсой.

Ситуація з коронавірусом в Туреччині

За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, за весь час пандемії в країні коронавірусом заразилися понад 2,5 млн осіб. З них понад 2,3 млн громадян одужали, 26 тис. — померли. За останню добу в Туреччині коронавірусом заразилися 627 осіб, близько 9 тис. осіб одужали, ще 113 пацієнтів померли.

Наразі Туреччина пускає іноземних туристів, але тільки з низкою умов. Також в країні діють карантинні обмеження, які обмежують можливості для відпочинку.

Також вас можуть зацікавити новини туризму:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Олег Давигора